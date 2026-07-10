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А финансировать не пробовали?! 0 44

Политика
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Икстенс

Янис Икстенс

Профессор ЛУ отреагировал на призыв министра образования по поводу иностранных студентов.

Политолог, профессор ЛУ Янис Икстенс в социальной сети X отреагировал на заявление главы минобраза Илзе Индриксоне (Нацобъединение) о том, что вузам следует больше ориентироваться на студентов из страны ЕС, ОЭСР и НАТО. "В готовности студентов учиться в Латвии можно было бы убедиться, введя международные вступительные экзамены, на которых рефлектанты подтвердили бы и свои знания английского языка", - посоветовала министр.

"Если бы государство должным образом финансировало свои же вузы (учрежденные государством), то можно было бы устанавливать такие правила", - логично заметил преподаватель, предположив, что вузы подобные рекомендации министра проигнорируют.

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#образование #Латвия #студенты #высшее образование #английский язык #политика
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Эдуард Эльдаров
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