Политолог, профессор ЛУ Янис Икстенс в социальной сети X отреагировал на заявление главы минобраза Илзе Индриксоне (Нацобъединение) о том, что вузам следует больше ориентироваться на студентов из страны ЕС, ОЭСР и НАТО. "В готовности студентов учиться в Латвии можно было бы убедиться, введя международные вступительные экзамены, на которых рефлектанты подтвердили бы и свои знания английского языка", - посоветовала министр.

"Если бы государство должным образом финансировало свои же вузы (учрежденные государством), то можно было бы устанавливать такие правила", - логично заметил преподаватель, предположив, что вузы подобные рекомендации министра проигнорируют.