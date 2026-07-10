Янис Икстенс
Профессор ЛУ отреагировал на призыв министра образования по поводу иностранных студентов.
Политолог, профессор ЛУ Янис Икстенс в социальной сети X отреагировал на заявление главы минобраза Илзе Индриксоне (Нацобъединение) о том, что вузам следует больше ориентироваться на студентов из страны ЕС, ОЭСР и НАТО. "В готовности студентов учиться в Латвии можно было бы убедиться, введя международные вступительные экзамены, на которых рефлектанты подтвердили бы и свои знания английского языка", - посоветовала министр.
"Если бы государство должным образом финансировало свои же вузы (учрежденные государством), то можно было бы устанавливать такие правила", - логично заметил преподаватель, предположив, что вузы подобные рекомендации министра проигнорируют.
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