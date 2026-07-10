Как известно, международное кредитное рейтинговое агентство «Fitch» установило "отрицательный статус наблюдения" как за рейтингом национальной авиакомпании «airBaltic», так и за облигациями компании. И, по оценке аналитиков Fitch, повысилась вероятность того, что «airBaltic» не сможет в этом году выполнить свои обязательства!

Что такое заявление означает, сегодня вечером в интервью TV3 пояснил финансовый эксперт Гиртс Рунгайнис: "С точки зрения этого международного рейтингового агентства, «airBaltic» находится на пороге частичной неплатежеспособности с высокой, возможно, 50% вероятностью, что она может наступить. И соответственно, что это ухудшение ситуации и то, что у них негативный прогноз, фактически означает то, что они ожидают скорее ухудшения, чем улучшения».

В свою очередь, председатель совета airBaltic Андрей Мартынов считает, что оценка Fitch слишком пессимистична. Он пояснил TV3, что сейчас показатели авиакомпании хорошие и подготовлен новый бизнес-план, который предусматривает, как обеспечить непрерывность работы авиакомпании:

"У нас этот сезон довольно удачный. Количество перевезенных пассажиров увеличилось и достигло рекордной высоты. Да и со стороны выручки мы показываем довольно такой положительный динамичный рост и мы продолжаем деятельность. Мы представили новый, доработанный бизнес-план. Это предполагает, что мы будем оказывать свою услугу непрерывно, в том же объеме, что и до сих пор».

Гиртс Рунгайнис отметил, что когда «Fitch» снижает рейтинг, то любой потенциальный инвестор становится гораздо более взволнованным и меньше хочет участвовать в этих процессах. Это только усложняет ситуацию. "Я надеюсь, что у премьера есть какой-то план. Хотя пока не создается ощущения, что план имеется", - заключил эксперт.