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Было наше, стало ваше: кому в Риге уходят опустевшие детские садики 0 1118

Политика
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума
ФОТО: LETA

Передача здания по проспекту Виестура 27 обсудили депутаты Рижской думы. Ранее здесь располагалось детское дошкольное учреждение, в 2021 году был сделан ремонт.

А ныне его предлагалось передать некоему ООО Restart Skola, обещавшему осуществить проект социальной реабилитации детей 6-9 лет с нарушениями поведения.

– У нас есть помещения, которые стоят пустыми и никому не нужными, – заявил председатель Комитета по городскому имуществу Дайнис Лоцис (Национальное объединение).

Но вот в чем проблема: вышеуказанное социальное предприятие основано дамой, предыдущий бизнес которой находится в процессе неплатежеспособности…

Эрнестс Саулитис, начальник Управления недвижимости Департамента государственной собственности, к сожалению, не смог связно ответить ни на один вопрос оппозиции. К примеру – утвердил ли Фонд общественной интеграции финансирование данного проекта. Зато Лиана Ланга (Национальное объединение) тут же обвинила коллег из оппозиции в «манипулятивных» действиях!

– Нам не нужно слушать часами потоки лжи, – заявила культовая поэтесса.

Между тем, только кадастровая стоимость передаваемого в пользование на 10 лет объекта составляла: 128 655 евро – земля, 242 980 евро – здание, 13 696 евро – игровая площадка, 13 690 евро – забор… Предприятие же, получившее статус социального 11 июня, уже 12 июня подало заявку!

В дело пошла тяжелая артиллерия – мэр Клейнбергс: «Мы говорили с рижанами, мы договорились». В результате «оптимизации», как выразился градоначальник, освобождается много бывших учебных заведений – потому лучше, чтобы помещения использовались по сходному профилю. Мэр сослался на то, что с социальным предприятием сотрудничает Лига Берзиня – руководительница Латвийского общества аутизма. Хотя в течение года реабилитацию предполагается пройти только 30 детям.

Инесе Андерсоне, председатель Комитета по социальным вопросам («Новое Единство»), призвала всех поддержать проект – и уже осенью лично убедиться лично, как он работает. Большинство проголосовало «за»…

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#неплатежеспособность
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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