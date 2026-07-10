Это как раз тот случай, когда совершенно очевидно, где во фразе «ликвидировать нельзя оставить», следует поставить запятую — после слова «ликвидировать»!

«Компромиссное» решение

Отметим, что о необходимости, по меньшей мере, реформировать Фонд интеграции общества политики заговорили еще пару лет назад. По мере приближения выборов вопрос о возможной ликвидации фонда с подачи «зеленых крестьян» оказался в повестке дня правительства Силини.

После бурных дискуссий было достигнуто «компромиссное» решение — провести в этой госструктуре аудит, по итогам которого правительство и определит дальнейшую судьбу Фонда.

Между тем, еще месяц назад оппозиция предприняла попытку «простой ликвидации» Фонда – через признание утратившим силу Закона о Фонде общественной интеграции.

А функции передать трем министерствам

Авторы инициативы при этом обоснованно утверждали, что Фонд со своей главной задачей – сплотить общество Латвии, – не справился. Что же до других задач Фонда — поддержки соотечественников за рубежом, социальной интеграции, то этими вопросами вполне способны заниматься клерки соответствующих министерств – МИДа и минблага.

А дележом миллионов еврофондов, выделяемых, в том числе, и на интеграцию общества (главным образом, на интеграции беженцев, граждан третьих стран и т. п.), в состоянии заняться и само министерство культуры напрямую, без прокладки-посредника в виде Фонда интеграции общества.

Кормушка для интеграторов

Ликвидация Фонда интеграции общества позволила бы:

во-первых, сэкономить более 1 миллиона евро на административные нужды,

во-вторых, упростило бы систему госуправления,

в-третьих, позволило бы более эффективно использовать средства еврофондов.

Общий бюджет Фонда общественной интеграции (SIF) в 2026 году составил 32,4 млн евро, из которых 9,9 млн. евро – это финансирование из госбюджета, а 22,4 млн. евро – финансирование из фондов Европейского союза (ЕС).

Перемены назрели

Правящее большинство эту инициативу оппозиции отклонило, хотя те же депутаты Сейма от Нацобъединения, будучи в оппозиции, активно поддерживали ликвидацию Фонда. Теперь же, когда сам представитель Нацобъединения Наурис Пунтулис возглавил минкульт, националисты уже не столь рьяно выступают за радикальный вариант и призывают дождаться результатов продолжающегося аудита.

Правда, парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш на днях сообщил, что среди четырех рассматриваемых вариантов дальнейшей судьбы Фонда есть и его ликвидация.

Так или иначе, но даже если правящие не решатся на закрытие Фонда (категорически против выступают входящее в коалицию «Новое Единство»), его ждет серьезная реформа. «Мы должны уже быть довольны происходящим, ведь от мнения «все хорошо и ничего не нужно менять», партнеры пришли к выводу, что изменения необходимы!», – прокомментировал ситуацию министр экономики Виктор Валайнис.

Доживут до выборов. А потом?

Впрочем, возможно, после выборов, когда будет создано новое правительство, правящие все-таки «передумают» и примут единственно верное решение – ликвидировать никому не нужное лишнее бюрократическое звено. Опросы общественного мнения показывают, что сторонники ликвидации Фонда в новом Сейме могут оказаться в большинстве.

Примечательно, что еще в правительстве Силини много было разговоров о сокращении министерств и структурных подразделений. Но до конкретных решений дело не дошло. Нынешнее правительство Кулбергса, при желании, может хотя бы сделать первый шаг – прикрыть ненужный Фонд.