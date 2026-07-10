На латвийско-белорусской границе сохраняется высокий уровень миграционного давления. По словам начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса, Латвия сегодня является главной целью гибридных действий со стороны Беларуси, а ситуация становится все более напряженной.

Начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс заявил, что в этом году латвийские пограничники уже предотвратили около 7600 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут общественные СМИ.

По его словам, миграционное давление остается очень высоким и сопровождается новыми вызовами. В частности, перевозчики нелегальных мигрантов стали действовать более агрессивно, поэтому сотрудникам ГПО все чаще приходится применять более жесткие меры при их задержании.

Из-за этого, считает Пуятс, пограничной службе требуется более активная поддержка со стороны Национальных вооруженных сил.

Глава ГПО связывает усиление давления с несколькими факторами. Один из них — последовательная поддержка Латвией Украины и осуждение российской агрессии. Кроме того, по его словам, влияние оказывают распространяемые Россией пропагандистские нарративы, а дополнительным фактором риска становятся предстоящие выборы в Сейм.

По оценке Пуятса, цель подобных действий — создать внутреннюю напряженность, вызвать недовольство и усилить раскол в обществе, формируя впечатление, что государство не способно эффективно контролировать ситуацию на внешней границе.

Рост миграционного давления ощущают и соседние страны. Литва все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией, когда нелегальные мигранты после попадания в Латвию пытаются продолжить путь через литовскую территорию.

Назначенный на этой неделе министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас в интервью литовским СМИ заявил, что сейчас именно граница с Латвией стала наиболее проблемным направлением для его страны.

Ситуация на восточной границе остается одной из ключевых тем в сфере национальной безопасности. Латвийские власти продолжают усиливать охрану рубежей и координировать действия с соседними государствами.