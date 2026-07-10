Эффективность – три процента

Было констатировано, что из 61-го приоритета полностью выполнено только 3, остальные – в процессе. Впрочем, еще накануне вчерашнего заседания глава правительство предположил, что все заявленные приоритеты до выборов реализовать не удастся.

Так или иначе, но до сего дня Кулбергс может считать себя везунчиком – не приняв никаких особенных решений, новый премьер сумел резко поднять рейтинг своего политического объединения. Правда, как показывает практика, очень долго без предоставления народу каких-то «подарков» (читай – важных для общества решений) продержаться на вершине политического олимпа будет сложно.

На чем бы сэкономить?

Самое тяжелое испытание, которое ждет премьера – это проблема airBaltic. Вот-вот завершится работа над бизнес-планом и правительству предстоит решать вопрос… о финансовой поддержке национальной авиакомпании. Понятно, что это едва ли вызовет у избирателей взрыв позитивных эмоций.

Между тем, министр финансов Марис Кучинскис, обозначая на вчерашнем заседании свои приоритеты, снова упомянул о решимости сократить бюджетные расходы – только уже в проекте бюджета следующего года.

Таким образом, принято окончательное решение бюджет этого года не трогать. Зато еще в этом году глава минфина надеется продвинуть новую модель фонда выравнивания, то есть сделать систему перераспределения средств от богатых самоуправлений к бедным более справедливой и эффективной.

Вспомнили о стариках

Вчера же о необходимости еще до выборов принять решение о введении базовых пенсий заявил глава минблага Рейнис Узулниекс. Предложение минблага предусматривает, что введение базовых пенсий начнется с 1 января 2027 года – с увеличения доплаты за страховой стаж до 31 декабря 1995 года и введения доплаты также за страховой стаж после 1 января 1996 года.

На первом этапе такие доплаты затронули бы сениоров в возрасте от 85 лет. Сейчас в Латвии таковых – 56 760 человек. Минблаг отмечает, что именно эта возрастная группа имеет самые низкие пенсии в стране – средняя пенсия по старости тех кому за 85 составляет 503,71 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в целом составляет 640,67 евро.

Министр Узулниекс утверждает, что решение нельзя откладывать. По мнению министра, Минблаг проделал необходимые подготовительные работы, поэтому у правительства есть все предпосылки для принятия решения об «одной из важнейших реформ пенсионной системы за последние годы».