Рейтинги партий в июле показали стремительный взлет одних политических сил и такое же стремительное падение — других. Что случилось?

Премьер вырывается вперед

Вот так в политике бывает! Еще недавно Объединенный список если не балансировал на грани прохождения пятипроцентного барьера, то уж точно не был фаворитом предвыборной гонки.

Однако в конце мая произошло непредвиденное – разразился «дроновый» кризис, Эвика Силиня развалила собственное правительство и, вопреки прогнозам самой же госпожи Силини, еще в этом Сейме (благодаря усилиям президента!) удалось сформировать новое правительство.

Ставший премьером Андрис Кулбергс явно вытащил счастливый билет! И пожалуйста: Объединенный список (ОС) во главе с Кулбергсом, согласно последнему рейтингу, вырвался на первое место в списке предпочтений политически активных граждан ЛР.

С учетом неопределившихся лидирующие позиции, наряду с Объединенным списком (17,1%), удерживает и «Латвия на первом месте» (15%). Причем у премьерской политической силы зафиксирован рекордный рост популярности!

Самое удивительное, что рост популярности ОС произошел… на пустом месте — Кулбергс сотоварищи за месяц работы просто еще ничего не успели сделать. Видимо, это как раз тот случай, когда рост популярности определяют ожидания от нового премьера и правительства, а также умелая коммуникация Кулбергса с народом — не проходит и дня, чтобы глава правительства не вышел в социальные сети с видеоотчетом о трудовой вахте на премьерском посту.

А где же результат?

Социологи и политологи справедливо задаются вопросом: когда избирателям «надоест» радоваться красивым видео выступлениям Кулбергса, и они захотят увидеть конкретные результаты работы нового правительства?

Это тот случай, когда «цыплят по осени считают»: очевидно, что не позднее сентября, а, может, и раньше премьеру и Ко предстоит определиться, что делать с национальной авиакомпанией airBaltic.

Вариантов два:

или будут найдены стратегические инвесторы, что маловероятно,

или государству придется снова выделять airBaltic деньги — посредством кредита или путем дофинансирования собственного капитала авиакомпании.

Понятно, что любая финансовая поддержка государством авиакомпании будет непопулярна в народе, и, стало быть, будет стоить Кулбергсу части популярности…

Да и какие-то решения по железнодорожному проекту века Rail Baltica нужно будет принимать. Хотя проект этот «долгоиграющий» – наверняка Кулбергс и министр сообщений постараются до выборов затянуть принятие тех или иных решений.

Закат партий власти

Если бы выборы были сегодня, то за бортом нового Сейма могли бы остаться две из четырех ныне правящих сил – Союз зеленых и крестьян и «Новое Единство»!

Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Латвийского ТВ, уровень поддержки Союза зеленых и крестьян и «Нового Единства» составляет всего 4,4 и 4,2% соответственно. Но с учетом неопределившихся и всех, кто может пойти голосовать, общий рейтинг этих двух сил все-таки дает надежду на прохождение в новый Сейм – 6,9 и 7,3% соответственно.

Совершенно очевидно, что голоса как у «зеленых крестьян», так и, особенно, у «Нового Единства» главным образом отобрал Объединенный список. По иронии судьбы, все эти три конкурирующие политические силы находятся в одном правительстве. Политтехнологи до сих пор не могут понять, почему «зеленые крестьяне» и «Новое Единство» допустили создание правительства Кулбергса, прекрасно понимая, что это их погубит.

Бег на месте

Ясно, что после развала правительства Силини, лидеры «Нового Единства» пребывают в политическом нокауте, они растеряны и явно не знают, что делать. Тому свидетельство и решение выдвинуть кандидатом в премьеры Арвила Ашераденса, который долгие годы был министром финансов, успев поработать и министром экономики, и несет ответственность за «блестящие» финансово-экономические успехи Латвии, которая занимает последние места во всех рейтингах Евросоюза.

Ладно, когда Латвию сравнивают с Германией и Швецией – здесь по традиции можно списать отставание на СССР. Но за время правления «Нового Единства» ЛР основательно отстала и от республик со схожей судьбой – от Эстонии и Литвы. Кого обвинять в этом провале?

Впрочем, в распоряжении партии Ашераденса еще есть почти три месяца на спасение. Посмотрим, что придумают опытнейшие политики «Нового Единства»! Это же относится и к не менее опытным «зеленым крестьянам».

Погоня за лидерами

Между тем, на третье место по популярности вырвалось объединение «Суверенная власть-Младолатыши» с 13,8 процента поддержки избирателей – это тоже значительный рост за последний месяц. Вероятно, причина стремительного роста популярности этой политической силы кроется в активной работе в роли оппозиции в Рижской думе и в умелой работе с избирателями.

На четвертом месте «Прогрессивные» (12,1%), за которыми с заметным отставанием следует Нацобъединение (9,5%). Можно предположить, что «прогрессивные», несмотря на то, что они могут похвастаться стабильным электоратом, все-таки после ухода в оппозицию какую-то часть избирателей потеряли.

Что же касается Нацобъединения, то у них еще есть потенциал роста за счет того же главы МВД, который сейчас демонстрирует борьбу (или видимость борьбы?) с мигрантами. Но ясно, что партия Кулбергса откусит часть электората и у Нацобъединения.

Выдохлись на старте?

Новая политическая сила – «Мы меняем правила», – пока находится за чертой попадания в парламент. Эту партию пока поддерживают 4,5% респондентов.

Судя по всему, партия режиссера Херманиса выдохлась по причине раннего старта на выборах и, возможно, из-за нехватки финансирования – новая политическая сила не имеет госдотаций и вынуждена обходиться пожертвованиями однопартийцев и спонсоров. А это – совсем небольшие деньги.

Вероятно, для избирателей оказалась слишком сложной и пропагандируемая данной партией реформа избирательной системы.

Все еще может измениться

Так или иначе, но это всего лишь рейтинги и, как и любой опрос, в нем возможны и серьезные погрешности – хотя бы из-за того, что, например, некоторые русскоязычные избиратели могут не сказать правду о своих политических предпочтениях.

И это значит, что шанс преодолеть пятипроцентный барьер есть и у тех политических сил, которые ориентируются на голоса русскоязычных избирателей, но пока находятся за пределами пятипроцентного барьера.

В конце концов, все определят избиратели на выборах 3-го октября.