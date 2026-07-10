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«Установим ответственность за неуважение к госязыку» - с чем на выборы идут две партии националистов 0 394

Политика
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учебник латышского языка

Учебник латышского языка

ФОТО: LETA

План по усилению борьбы с русским языком политики выполнили и перевыполнили. Перед выборами националисты дают новые, еще более радикальные обещания.

Языковая сфера тем хороша, что... не требует ни больших денежных вливаний, ни особых познаний - это вам не развитие экономики или привлечение инвесторов. Здесь все просто, понятно и главное - можно легко получить политические дивиденды.

Если посмотреть на обещания в языковой сфере, которые звучали в преддверии последних парламентских выборов - в 2022-м году, - то эти обещания партии выполнили и перевыполнили.

"Полностью закончим переход на обучение на государственном языке на всех уровнях образования. Законом гарантируем право работника говорить с местными жителями на государственном языке", - говорилось в предвыборной программе Национального объединения.

Как видим, все общеобразовательные школы, а еще раньше и все детские сады, включая частные, перешли на обучение только на госязыке. Мы сейчас говорим об обязательной учебной программе, факультативы, то есть дополнительное обучение по желанию - не в счет.

Были приняты законодательные поправки, которые фактически исключили возможность работодателя требовать от работника, в том числе и в сфере обслуживания, владения русским. Медики же вообще законом теперь освобождены от необходимости общаться с пациентами на ином языке, кроме государственного.

"Обеспечим разнообразное качественное и защищенное медиапространство на государственном языке", - обещало "Новое Единство". Поскольку на гранты от государства могут претендовать только СМИ на госязыке, то эта часть обещания тоже выполнена.

А что же обещают политики в языковой сфере в контексте выборов в 15-ый Сейм?

Избранные места из предвыборной программы Нацобъединения:

  • "Обеспечим право потребителей на получение любой услуги на латышском языке — как в публичном, так и в частном секторе.

  • Установим, что в государственных и муниципальных учреждениях взаимное общение должностных лиц и работников ведется на государственном языке.

  • Усилим Центр госязыка с целью более эффективного устранения нарушений.

  • Добьемся принятия декларации о дерусификации Латвии для устранения последствий оккупации."

А вот что в языковой области грозится принять конкурент Нацобъединения - партия "Восходящее солнце" ("Austošā saule"):

  • "Мы будем развивать общественные СМИ как независимый, политически нейтральный и надежный источник информации на латышском языке.

  • Государственную поддержку мы предоставим СМИ, которые создают качественный контент только на латышском языке.

  • Существенно укрепим латышский язык и защитим его пользователей, установив ответственность за неуважение к нему и необоснованное навязывание требований русского языка на рынке труда;

  • Обеспечим рабочую среду, обслуживание и общение, а также работу и рекламу СМИ только на государственном языке".

Вероятность реализации таких обещаний весьма велика.

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#выборы #образование #русский язык #государственный язык #национализм #латышский язык #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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