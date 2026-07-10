Самоуправление Резекне в прошлом году активно набирало новых сотрудников, однако проблема нехватки квалифицированных специалистов остается актуальной. Одной из главных причин называют уровень оплаты труда и конкуренцию с частным сектором.

В течение 2025 года самоуправление Резекне организовало 126 конкурсов на замещение вакантных должностей. Как следует из годового отчета самоуправления, новых сотрудников искали как на руководящие посты, так и на должности специалистов различных сфер.

Успешно завершились почти три четверти конкурсов — 73,81%. Это означает, что примерно каждый четвертый конкурс не позволил найти подходящего кандидата.

В самоуправлении признают, что привлекать высококвалифицированных работников по-прежнему сложно. Среди основных причин называют необходимость конкурировать с частным сектором за специалистов, а также заметную разницу в уровне зарплат между регионами Латвии, из-за которой квалифицированные сотрудники нередко переезжают в другие города.

Кадровая статистика показывает, что движение персонала в муниципальных учреждениях остается высоким. За прошлый год трудовые отношения были оформлены с 448 людьми.

Из них 304 человека приняли на работу по срочным договорам — главным образом для замещения сотрудников, находившихся на больничном или в отпуске. Еще 141 работник получил постоянную работу после освобождения вакансий.

При этом за тот же период работу в учреждениях самоуправления завершил 401 человек. В большинстве случаев причиной стало окончание срока действия срочного трудового договора. Кроме того, часть сотрудников ушла по собственному желанию, часть — по соглашению сторон, а в 20 случаях договор был расторгнут по инициативе работодателя.

Несмотря на текучесть кадров, общая численность работников муниципальных учреждений за год выросла. Если в начале 2025 года в самоуправлении были заняты 1672 человека, то к концу года их число увеличилось до 1719.

Таким образом, самоуправление продолжает расширять штат, однако вопрос привлечения квалифицированных специалистов остается одной из ключевых кадровых задач.