С 1 июля в Рижской ратуше введен новый порядок оформления пропусков для посетителей, предусматривающий возможность подать заявку на пропуск как в электронном виде, так и лично.

Посетители, которые хотят поучаствовать в заседаниях Рижской думы, комитетов или других мероприятиях, должны оформить пропуск, заполнив специальную форму на сайте самоуправления или через информационный киоск на первом этаже ратуши. Необходимо будет указать имя и фамилию посетителя, вторую часть персонального кода, цель посещения, а также дату и время визита.

Если целью посещения является встреча с должностным лицом или сотрудником самоуправления, заявку на пропуск будет оформлять соответствующее должностное лицо или сотрудник.

Для депутатов и работников самоуправления действующий порядок посещения Рижской ратуши остается без изменений.

Получить пропуск можно на посту муниципальной полиции на первом этаже ратуши, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Самоуправление также напоминает, что за заседаниями думы и комитетов можно следить в прямом эфире или посмотреть их в записи позже.