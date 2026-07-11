Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) ждет, что руководство русского театра им. М. Чехова выполнит приказ министра культуры и до 31-го июля снимет и афишу на русском и вывеску на здании театра, где есть надпись на русском. "Если не снимут, то будут следующие шаги", - предупредил политик и заключил: "Интегрироваться надо на базе латышского, а не русского языка".