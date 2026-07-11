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«Если не снимут, то будут следующие шаги» 0 120

Политика
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс

Вице-мэр Риги отправил предупреждение русскому театру им. М. Чехова.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) ждет, что руководство русского театра им. М. Чехова выполнит приказ министра культуры и до 31-го июля снимет и афишу на русском и вывеску на здании театра, где есть надпись на русском. "Если не снимут, то будут следующие шаги", - предупредил политик и заключил: "Интегрироваться надо на базе латышского, а не русского языка".

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#Латвия #культура #русский театр #политика
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Эдуард Эльдаров
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