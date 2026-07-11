Душное марево расплывается над высотками, начатыми в «тучные» нулевые, и продолжающиеся строиться в двадцатые годы XXI века. А как хорошо получилось у жильцов вон тех, далеких, 12-этажек периода «застоя». Повезло стать собственниками жилья фактически в центре Риги, а теперь вот и зеленый оазис у них тут недалеко. Хотя с ним не все так однозначно!

Для кого разбивали, спрашивается?

Чуть больше года назад тогдашний мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство») торжественно ввел в эксплуатацию парк Сканстес. 15 гектаров зелени, воды и дорожек. Строили-строили, и наконец, построили. Начатый еще при Ушакове проект в основном финансировался именно за счет городского бюджета – 16,5 млн евро, еще 4,6 млн евро добавили из Европейского фонда регионального развития, и 670 тыс евро выделило щедрое наше государство. Итого, получилось примерно 1,44 миллиона евро за гектар…

Тогдашняя директор Департамента городского развития Илзе Пурмале рекламировала улицу Сканстес и весь этот район как «место, где будет укрепляться экономическое развитие Риги, создавая новый рижский бизнес-центр».

Воистину, несмотря даже на скандальную отставку г-жи Пурмале в апреле сего года (тогда детская площадка была закрыта по подозрению в заражении почвы!), бизнес-модель удалась на славу. К дверям бывших при открытии парка бесплатными туалетов оказались пришпандорены считывающие устройства – по 50 центов за сессию. Интересно, во сколько обошлась данная конструкция, и сколько будет окупаться?

Несмотря на наличие четырех искусственных водоемов, скамеечек, скейт-зоны и всевозможных лазилок, плюс довольно ухоженные цветочки, воскресным днем в парке не отыскалось ни веселых компаний тинейджеров, ни мам с колясочками. Вообще пусто, если не считать одной барышни с книжкой. А ведь предполагалось, наверняка, что это будет якорное место для крепкого среднего класса, проживающего в близлежащих проектах.

Вдобавок ко всему, территория парка как-то сама собой переходит в непонятные буераки, поросшие диковатым разнотравьем. Грунтовая дороженька, тянется куда-то к еще строящимся зданиям. Рядом канава с ряской – не поймешь, это строители бросили, или так надо, то есть биотопи.

Контора глубинного бурения

Но с затратами на парк не все. Еще 60 тысяч евро в июне постановил доложить Комитет городского развития, коим руководит Эдгарс Бергхолцс («Объединенный список») по статье «Проведение геоэкологического исследования окрестностей Сканстес». Вообще-то, надо было бы начинать с подобного мероприятия – прежде чем на месте бывших путей и складов станции «Рига-товарная», понастроили офисной и жилой площади, а также разбили парк. Хотя лучше поздно, чем никогда!

Юрис Гудевицс-Лиепиньш, и.о. руководителя Управления проектов публичной инфраструктуры, сообщил депутатам Рижской Думы, что «в парке Скантес два раза велись санационные работы», затем был проведен мониторинг. И выяснилось, что в парке все равно имеется загрязнение!

Анализы грунта также констатировали наличие вредных веществ. На недавно открытых улицах Яня Круминя и Лапеню – территории, не принадлежащей самоуправлению – провели исследовательские бурения…

Самоуправлением было получено письмо Государственной службы среды, с запросом детализированного изучения Сканстес с окрестностями. В связи с этим муниципалитет объявил конкурс на закупку этого самого исследования – включая складированные на вышеназванных улицах холмов изъятого при стройке грунта. Предпринимательское сословие откликнулось живенько – получены уже 6 предложений.

Кто заплатит за банкет?

Что касается будущего парка, то г-н Гудевицс-Лиепиньш заверил, что «загрязнение не столь велико». Тем не менее продолжится бурение на частной земле, в количестве примерно 60 скважин, «чтобы принять решение»…

Первым вариантом, который был предложен экологами, было – собрать всю землю, вывезти и утилизировать. Это встало бы в копеечку, признал и.о. руководителя. Теперь в порядке компромисса предполагается сначала провести анализы – успеть надо до конца осени, пока земля не станет слишком твердой.

Председатель Комитета городского развития Э.Бергхолцс заметил со своей стороны, что вопрос Сканстес весьма многоплановый – оттого осуществляется взаимодействие с Комитетом по городскому имуществу и Комитетом по внешним пространствам и мобильности.

Оппозиционный депутат напомнил, что именно загрязненная земля со строительства парка складирована на частной земле неподалеку. Много лет самоуправление вело там работы…

– Зачем же нам тратить деньги, если мы и так знаем, что там будет?

По мнению политика, ответственность должны нести компании, проводившие строительство парка. В процессе «ревитализации» района Сканстес были допущены ошибки.

– Почему мы не можем взыскать их с производителей работ?

– Илзе Пурмале была отстранена с должности, – напомнил Э.Бергхолцс.

Куча немала

Что же касается необходимости проведения очередных анализов, то, по мнению главы комитета, «они могут быть лучше, а могут быть хуже»; и по результатам, возможно «надо будет убрать всю кучу».

– Как вы все понимаете, это дико огромные деньги, – откровенно сказал председатель комитета. К тому же, из-за осадков, земляные насыпи размываются, их содержимое попадает в грунтовые воды. Соответственно, оттуда – в искусственные пруды парка… Решением может быть – переложить депонированный грунт изолирующими материалами.

«У нас есть обоснованные подозрения, что предыдущие анализы не были корректными», – признал также господин Бергхолцс. Однако именно на основании этих данных разрешили использовать детскую площадку в парке.

Ответственность за это он возложил на Департамент городского имущества.

Ну а что касается проводивших работы на Сканстес строителей – то одна фирма уже обанкротилась, вторая тоже «не существует как юридическое лицо». Так что обращаться городу – не к кому!

ОБЪЕМ И ВЕС

Загрязненная земля в районе Сканстес оценивается в 33 000 кубических метров, или 46-56 тысяч тонн. Что потребует порядка 2,5-3 тысяч рейсов стандартных 20-тонных самосвалов.