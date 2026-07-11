В пятницу, 10 июля, дипломаты стран Латвии, Литвы и Эстонии пришли в Министерство иностранных дел России и выразили протест.

В настоящее время посла ЛР в России нет. В начале января 2023 года Латвия объявила о понижении дипломатических отношений с Россией до уровня временных поверенных. В настоящее время временным поверенным в делах Латвии в РФ является Даце Рутка.

"В пятницу, 10 июля, временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно осудили явно ложные заявления заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина от 4 июля", – сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел трех стран.

Представители посольств завили российским коллегам, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для атак по объектам на территории России. Также они сослались на совместное заявление глав МИД стран Балтии от 10 апреля.

"Несмотря на официальную позицию стран Балтии, неоднократно выраженную на разных уровнях, Россия продолжает распространять дезинформацию и эскалировать cитуацию", – подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, дипломаты трех стран совместно отвергли и другие недавние заявления представителей российского МИД о странах Балтии, подчеркнув, что Латвия и ее соседи обеспечивают всем своим жителям соблюдение принципов правового государства.

По словам дипломатов, противоположные утверждения не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространять дезинформацию.

Ранее Россия обвиняла страны Балтии в том, что они разрешили Украине использовать их воздушное пространство для атак беспилотниками по территории РФ. На этой неделе российский МИД также заявил, что страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычного населения.