Как известно, в последний день мая, 31-го мая, вместе с утверждением правительства была принята, как того требует закон, и поавительственная декларация - то бишь список приоритетов. И вот сейчас подготовлен план действий с указанием конкретных мер и сроков по выполнению правительственной декларации.

Основной приоритет - "стабилизация в сфере безопасности и внешняя политика". В этой сфере запланировано аж 50 мер. Так, в частности, планируется улучшить способности обнаружения военными и сотрудниками сферы внутренних дел беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планируется усилить охрану границы с использованием современных технических средств, а также позволить призывникам проходить государственную службу обороны в пограничных войсках. Планируется перенять опыт Украины в борьбе с дронами и в сфере гражданской обороны.

В плане действий предусмотрена и подготовка больниц, а также семейных врачей к оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. Будут выделены средства и на подготовку специалистов в сфере военной медицины.

План предусматривает и меры по усилению контроля за миграцией - особо будут контролироваться граждане третьих стран в приграничье и в крупных городах.

Примечательно, что в основном в качестве конечного срока исполнения плана фигурирует 1-е октября 2026-го года что и понятно, ведь уже 3-го октября - парламентские выборы.