Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждения об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД).

Представители посольств подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года.

Несмотря на последовательно выражаемую Латвией, Эстонией и Литвой позицию на различных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложь и эскалировать ситуацию, подчеркивает МИД.

"Страны Балтии отвергают утверждения России как абсолютно необоснованные. Залеты беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство стран Балтии являются следствием полномасштабной агрессивной войны России против Украины", - указывает МИД.