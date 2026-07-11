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Страны Балтии жестко ответили России 0 1093

Политика
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летят дроны

Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждения об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД).

Представители посольств подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года.

Несмотря на последовательно выражаемую Латвией, Эстонией и Литвой позицию на различных уровнях, российская сторона продолжает распространять ложь и эскалировать ситуацию, подчеркивает МИД.

"Страны Балтии отвергают утверждения России как абсолютно необоснованные. Залеты беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство стран Балтии являются следствием полномасштабной агрессивной войны России против Украины", - указывает МИД.

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#дипломатия #агрессия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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