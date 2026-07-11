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Жадный или глупый? Чиновник Рижской думы с годовым доходом 75 тысяч евро попался на двухстах евро – и был уволен 0 306

Политика
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иварс Баламовскис.

Иварс Баламовскис.

ФОТО: LETA

На этой неделе Рижская дума включил в повестку дня внеочередной вопрос – отставку директора Департамента образования, культуры и спорта Иварса Баламовскиса.

Ранее чиновник Баламовскис разослал всем депутатам покаянное письмо, в коем, в частности, указал:

«В жизни и на работе бывают ситуации, в которых принятые решения и развитие событий требуют особой ответственности. И ответственности руководителя не только за принятые решения, но и за способность принимать сложные решения в отношении себя. Не оценивая правовую ответственность, я допустил ошибку, несоответствующим образом оформив использование служебного автомобиля, то есть за девять рабочих дней (нерабочее время) в первой половине декабря, использовав автомобиль для поездки домой, указав в маршрутном листе несоответствующие сведения. Это было сделано в период, когда в повестке дня департамента было согласование бюджета на следующий год, реализация перехода в единую школу и планирование реорганизации сети школ».

Теперь, по выражению И.Баламовскиса, «возбужденное дело будет прекращено до судебного примирения». То есть – в отношении директора готовилось уголовное дело за поездки на служебной машине до дома. По существующим правилам, автомобиль можно использовать только для передвижений в течение рабочего дня.

Таким образом, получившему в 2025 г. зарплату 74 824,20 евро, должностному лицу, пришлось уволиться из-за поездок, которые, по самым высоким тарифам такси, могли бы стоить пару сотен евро. Ну, вероятно, при таком уровне интеллекта человеку действительно не стоит руководить столичными школами, дворцами культуры и спортивными площадками.

У бывшего директора Адажской средней школы уникальная служебная биография – в течение 6 лет он был и.о. директора – а в качестве полноценного руководителя утвердили только в апреле 2026 года. Как выяснилось, совсем ненадолго…

Кстати, в перечень заслуг И.Баламовскис поставил себе переход 41 учебного заведения Риги на госязык и переделку Парка Победы.

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#рижская дума #увольнение #коррупция #бюджет #школы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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