Поддержанный Сеймом порог в три миллиона евро для уголовной ответственности за запрещенные соглашения в закупках существенно ограничил бы практическую применимость новой правовой нормы и фактически создал бы ситуацию, в которой значительная часть общественно значимых картелей осталась бы вне уголовно-правового регулирования, говорится в письме Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) юридической комиссии Сейма.

В начале июня Сейм во втором чтении поддержал предложение депутата Гунарса Кутриса (СЗК), которое предусматривает, что уголовная ответственность за запрещенное соглашение в закупке, если оно совершено в крупном размере, наступала бы в случаях, когда договорная цена закупки, затронутой запрещенным соглашением, составляет не менее трех миллионов евро. Ранее депутаты "Нового единства" предлагали установить порог в 100 000 евро. Предложение Кутриса не поддержала только фракция "Прогрессивные", а большинство депутатов "Нового Единства" при голосовании воздержались.

БПБК считает, что в структуре латвийского рынка закупок многие существенные нарушения конкуренции возникают не в рамках одной отдельной закупки с договорной ценой в несколько миллионов евро, а в результате повторных или разделенных закупок.

По мнению бюро, поддержанный Сеймом подход создает риск того, что более крупные закупки будут искусственно разделяться на более мелкие части, чтобы избежать применения уголовной ответственности. "Также закупки инфраструктуры, строительства и услуг регионального масштаба, в которых ограничения конкуренции напрямую влияют на расходование публичных средств, остались бы вне сферы действия нового регулирования", - говорится в письме.

По мнению бюро, в этом вопросе следовало бы рассмотреть дифференцированный подход. В закупках строительных работ БПБК считает подходящим порогом один миллион евро, так как закупки такой стоимости по своей сути связаны со значительным объемом публичных средств, сложным исполнением договоров и повышенным риском влияния ограничений конкуренции на расходование публичных финансов.

В свою очередь, в закупках услуг и поставок, по мнению БПБК, соразмерным мог бы быть более низкий порог - 750 000 евро, так как в этих сферах существенные нарушения конкуренции могут возникать и при более низкой договорной цене, учитывая структуру рынка и регулярность закупок.

"Такой дифференцированный подход был бы лучше, чем установление единого порога в три миллиона евро для всех видов закупок, так как единый высокий порог не отражал бы различную экономическую значимость закупок и мог бы необоснованно исключить из уголовно-правового регулирования такие нарушения конкуренции, которые в сфере услуг или поставок наносят существенный ущерб общественным интересам", - говорится в письме.

Однако, если законодатель все же решит установить единый порог для всех видов закупок, по мнению БПБК, наиболее соразмерным решением был бы порог в один миллион евро.