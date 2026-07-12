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Отношения с Россией могут измениться - глава комиссии Сейма по обороне 0 552

Политика
Дата публикации: 12.07.2026
tv24
Изображение к статье: Флаги России и Латвии

Глава комиссии Сейма по обороне Раймонд Бергманис в эфире TV24 рассказал о росте роли резервистов, обязательствах Латвии перед НАТО и отметил, что нынешняя ситуация в сфере безопасности всё больше напоминает период холодной войны.

Бергманис в программе TV24 «Ziņu TOP» обратил внимание на изменения в оборонной политике стран НАТО и необходимость учитывать долгосрочные тенденции.

Вспоминая прошлогоднюю Парламентскую ассамблею НАТО в Монреале и её заключительную встречу, где США подтвердили свои обязательства перед союзниками, Бергманис привёл пример с развитием резервных сил.

По его словам, Канада планирует увеличить количество резервистов до 29 тысяч человек, тогда как обязательство Латвии — довести число резервистов до 31 тысячи.

Политик подчеркнул, что эти цифры особенно показательны с учётом разницы в численности населения двух стран.

Ведущий передачи Ансис Богустов задал вопрос, нужно ли в подобных решениях уметь «читать между строк» и учитывать возможные сценарии будущего. Бергманис согласился, отметив, что в сфере безопасности важно смотреть шире текущей ситуации.

Он также заявил, что сегодня мир фактически уже находится в состоянии, которое можно сравнить с новой холодной войной.

По словам Бергманиса, необходимо учитывать различные варианты развития событий, в том числе возможность того, что отношения с Россией в далёком будущем могут измениться.

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#НАТО #США #безопасность #оборона #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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