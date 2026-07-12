Участвующие в выборах партии и объединения норовят осчастливить нас, избирателей, не только огромным количеством кандидатов в депутаты, но и массой обещаний, причем некоторые или точнее – даже многие из этих обещаний практически невыполнимы.

Как мы могли не обещать!

Одни обещания невозможно реализовать ввиду их утопичности, другие – по сугубо объективным причинам (нет просто таких денег в казне), а третьи – из-за отсутствия поддержки: и в новом Сейме у таких идей не будет большинства.

Отметим, что теперь партиям позволено вносить, вместе со списком кандидатов, более расширенную предвыборную программу – 10 тысяч знаков. Есть где развернуться!

Многие партии решили действовать по принципу - «как мы могли не обещать»! Очевидно, что авторы этих обещаний и сами не верят в возможность их реализации.

Впрочем, судите сами. Мы предлагаем вам, уважаемые читатели, наиболее фантастичные или, если хотите, нереальные предложения.

Революция в системе выборов

Так сразу три политических силы «грозятся» осуществить реформу избирательной системы. И если уже очень старая инициатива – о всенародных выборах президента, – все-таки, при определенном раскладе политических сил в новом Сейме, может быть реализована, то переход полностью на мажоритарную систему (то есть выборы сугубо по одномандатным округам) крайне маловероятен.

И уж совсем невероятным кажется «ирландский» сценарий:

«При голосовании больше не придется выбирать список одной партии — будет один бюллетень со всеми кандидатами, выстраиваемыми цифрами (1, 2, 3 и т.д.) в порядке желательности. Можно будет проголосовать одновременно за лучших из нескольких партий и за независимых кандидатов. Этот порядок мы введем и на выборах в Сейм, и в самоуправления.

Каждый голос будет иметь вес – не будет «потерянных голосов» из-за отмены 5%-ного барьера для партийных списков (на прошлых выборах 29% голосов остались не представлены в Сейме). По этой модели каждый кандидат должен отдельно собрать квоту. Если ваш первый выбор не собирает квоту, голос не тратится – он приходит ко второму выбору, то к третьему и т.д. Больше не придется голосовать тактически за «меньшее зло»».

Как вы понимаете, предлагается очень сложная система, которая фактически предусматривает отказ от партийной системы, на что подавляющее большинство партий и стало быть — депутатов, – не пойдет.

Равно как не имеет шансов пройти через Сейм идея-фикс о сокращении депутатского состава парламента на половину. Кто же в парламенте будет голосовать за сокращение своих рабочих мест!

Депутат по совместительству

Очень сомнительно, что в новом Сейме наберется большинство голосов в поддержку идеи о совмещении депутатом своего служения народу с профессиональной деятельностью. Ведь это породит конфликт интересов, резко повысит риск коррупции и вообще приведет к тому, что депутаты будут «прогуливать» заседания, срывать кворум…

Отметим, что и сейчас депутатам – представителям отдельных профессий – разрешается работать по этим профессиям. Это врачи, преподаватели и публицисты (журналисты, литераторы), а также артисты.

Не откажутся депутаты и от финансирования партий из госбюджета, что тоже предлагает в своей предвыборной программе одна из партий.

Лишь благим пожеланием можно считать и предвыборное обещание «не допустить вовлечение Латвии в военные конфликты, в том числе и его финансирование». Очевидно, что Латвия, будучи членом НАТО, будет следовать общей политике альянса, в том числе и участвовать в финансировании Украины в военном конфликте с Россией.

Из этой же области неосуществимых желаний и еще парочка «оборонных обещаний»:

«Будем создавать самодостаточную и современную систему обороны».

«Восстановление нейтралитета страны и отказ от участия в военных конфликтах между другими странами».

Про границу и пенсионеров

А вот обещание одной из маленьких партий «закрыть восточную границу» уже не кажется совсем фантастическим – если после выборов будет сформирована националистически-консервативная коалиция, то может быть принято и такое решение!

Едва ли удастся и реализовать целый ряд экономических обещаний тех или иных партий – например, довести финансирование здравоохранения до минимум 6% от ВВП. Сейчас расходы на эту отрасль не превышают 4,2% от ВВП!

Явным популизмом является и обещание обеспечить пенсионерам бесплатный проезд в общественном транспорте (включая межгородские автобусы и поезда) по всей территории Латвии – денег на такие дотации в казне нет и не предвидится.

Бездефицитный бюджет нам только снится

Не трудно догадаться, что так и останется благим пожеланием предложение в одной из программ добиться принятия бездефицитного бюджета. За все 35 лет после восстановления независимости лишь дважды удалось принять главный финансовый закон страны без дефицита. Но это было в то время, когда внешний долг у Латвии был мизерный.

Сейчас же в условиях внешнего долга, который уже превышает 22 миллиарда сформировать бездефицитный бюджет возможно лишь при условии бурного роста экономики – минимум 4% от ВВП, что теоретически бы позволило резко увеличить доходную часть бюджета. Однако пока предпосылок для такого экономического роста нет и не предвидится.

Плодитесь и размножайтесь

Одна из партий обещает поспособствовать росту латышского народа, чтобы достичь суммарного коэффициента рождаемости не менее 2,1. Как?

Есть идеи: увеличить пособие при рождении ребенка для гражданок Латвии до размера трех средних зарплат (сейчас это примерно 5,5 тысячи евро на каждую роженицу).

И это еще не все – хотят платить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в размере минимальной зарплаты. Правда, только первые полтора года. Впрочем, все равно набегает немало – при нынешней минималке это по 14 040 евро на молодую мать.

Плюсом за каждого ребенка после его рождения каждой гражданке Латвии обещают начисляться пенсионный капитал первого уровня в размере 20 000 евро.

Все это замечательно. Только жаждущие попасть в Сейм политики не говорят, откуда возьмутся деньги.

Углубим и расширим

Любопытно, что партии власти меньше всего «страдают» невыполнимыми обещаниями. Точнее – они вообще стараются в своих предвыборных программах уходить от конкретики!

Предвыборные программы изобилуют чиновничьими клише – «углубим», «будем способствовать», «оценим возможность», «постараемся добиться». То есть – много красивых фраз, за которыми ничего не стоит и потом нельзя будет обвинить политиков в том, что они, мол, обещали и не сделали. А мы ничего и не обещали…

С другой стороны, как показывает новейшая история, избиратели все равно очень быстро забывают о том, что и кто им обещали перед выборами. Избиратели смотрят на то, улучшилась ли за этот период работы Сейма и правительства их жизнь, жизнь их семьи. И исходя из этого делают свой следующий выбор…

Не забыли про неграждан

Одна из партий, стартующая на выборах в новый Сейм, в своей программе вспомнила о негражданах: «Установим срок для прекращения существования статуса негражданина, способствуя репатриации нелояльных иммигрантов советского происхождения».