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Треска, патриарх Кирилл и основатель «Лукойла» исключены из 21-го пакета санкций ЕС против РФ 0 329

Политика
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Патриарх РПЦ Кирилл

Патриарх РПЦ Кирилл.

Имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова были исключены из проекта нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Патриарх РПЦ Кирилл и основатель "Лукойла" Алекперов исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии, сообщили порталу eurointegration.com.ua дипломаты нескольких государств ЕС.

Также стало известно, что наиболее проблемные вопросы пакета санкций уже решены – во многом в сторону ослабления.

Так, запрет на въезд в ЕС российских военных значительно сократят в спектре применения; предложение запрета импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из РФ исключат из проекта пакета санкций вообще; также не будет реализован план жестких ограничений относительно сжиженного газа происхождением из РФ и соответствующего вида танкеров.

Есть принципиальная договоренность государств-членов ЕС относительно необходимости временной заморозки ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

Среди нерешенных вопросов – Австрия возобновила свое требование относительно снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, и которая имеет миллиардные судебные претензии к дочерней компании одного из австрийских банков Raiffeisen.

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#санкции #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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