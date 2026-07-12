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Внезапно умер сенатор США, который пару дней назад согласовал «адские санкции» против России 0 16

Политика
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: сенатор

Умер американский сенатор Линдси Грэм, сообщает его офис. Сенатору был 71 год.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период».

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм умер после сердечного приступа, сообщает NBC News.

По данным телеканала, вечером 11 июля экстренные службы прибыли к дому сенатора в Вашингтоне после сообщения об остановке сердца.

Фотографии, с которыми ознакомилось издание, свидетельствуют о том, что парамедики вынесли Грэма на носилках и доставили в больницу.

Как сообщал bb.lv, два дня назад Линдси Грэм заявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект об «адских» санкциях против России. Об этом он заявил, приехав в Киев, где встретился с Зеленским.

“По моему мнению, это лето – время, чтобы пойти ва-банк и оказать давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и положил конец кровавой бойне», – сообщил Линдси Грэм незадолго до смерти.

Также покойный сенатор призывал признать Россию спонсором терроризма.

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#США #санкции #смерть #белый дом #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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