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«Хватит засорять повестку дня!» Правительство хочет реформировать систему принятия решений 0 99

Политика
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства

До выборов планируется изменить порядок принятия решений исполнительной власти.

Премьер Андрис Кулбергс, не имевший опыта работы в госуправлении, испытал шок, когда ознакомился с системой принятия решений в правительстве. Кабинет Министров буквально заваливают документами, которые вполне можно было рассмотреть и принять на уровне министерств. Зачем правительству тратить время на то, чтобы "штамповать" очень узкие, специфические вопросы?! Должно ли правительство утверждать, к примеру, прейскурант цен на услуги Государственной службы среды или Госархива? Или регламентировать порядок осеменения крупного рогатого скота? Ответ совершенно очевиден!

В повестке дня Кабмина находятся, к примеру, следующие документы:

Изменение в распоряжении Кабинета министров от 12 июня 2018 года № 267 «о финансировании покрытия расходов на проект строительства, арендную плату, переезд и приобретение оборудования на площади Пилс 3, Рига, и комплекса музейных хранилищ на ул. Пулка, 8, Рига»

О резолюции Национального молодежного диалога

Об обеспечении долгосрочной деятельности учреждений сельскохозяйственного профессионального образования — Булдурского техникума и Малнавского колледжа

Изменение в правилах Кабинета министров от 21 февраля 2012 года № 127 «Правила о подлежащих сообщению, регистрируемых и находящихся под государственным надзором инфекционных болезнях животных и порядке предоставления о них информации Продовольственно-ветеринарной службе»

Очевидно, что здесь необходимо реформировать систему принятия решений. И вот в плане действий правительства, который будет принят уже в ближайший вторник, значится пункт о том, что до 1-го октября, то есть до выборов, будут подготовлены изменения, в соответствии с которыми правительство освободят от этого бюрократического мусора - все специальные ведомственные решения будут приниматься на уровне министерств - за подписью министра и (или) госсекретаря.

Правительство же будет рассматривать только стратегические и концептуальные вопросы и законопроекты.

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#реформы #министерства #правительство #бюрократия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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