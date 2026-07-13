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А не до фига ли им? - Зарплаты латвийских чиновников все больше будоражат общество 0 33

Политика
Дата публикации: 13.07.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Банкноты евро

Публикация деклараций о доходах государственных должностных лиц призвана обеспечить прозрачность, предотвращать конфликты интересов и дать обществу возможность видеть имущественное положение чиновников и изменения в нем. Это особенно важно, поскольку их заработная плата выплачивается из государственного или муниципального бюджета.

Как ранее сообщал портал nra.lv, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в 2025 году заработал 121 634 евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Согласно декларации, к концу 2025 года на банковских счетах у него находилось 104 821 евро, а наличными он задекларировал 18 850 евро.

После публикации этих данных в социальной сети X развернулась дискуссия о размере зарплат руководителей государственных учреждений.

Юрист Мартиньш считает, что столь высокое вознаграждение вызывает вопросы.

«Мне не жалко этих денег, но сомнительно, что руководитель по сути регистрационного учреждения должен получать такую зарплату. И ведь он далеко не единственный. Если сложить оклады многих подобных руководителей — примерно по 120 тысяч евро в год каждому, — получается весьма значительная сумма, которую можно было бы использовать с гораздо большей пользой», — написал он.

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#чиновники #зарплаты #общество #бюджет #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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