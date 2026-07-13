Замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик сообщил, что Еврокомиссия представит соответствующие поправки к директиве уже в июле. В случае одобрения новые правила вступят в силу в марте 2027 года — после окончания действия нынешнего механизма временной защиты.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский смягчил правила выезда для части мужчин в возрасте 18–22 лет для учебы и работы за границей. За первые три месяца после вступления изменений более 121 тысячи украинских мужчин въехали в Польшу, многие из которых затем направились в Германию. Около 50 тысяч впоследствии подали заявления на получение временной защиты.

По данным Евростата, временной защитой в странах ЕС сейчас пользуются около 4,3 млн граждан Украины. Больше всего украинских беженцев находятся в Германии (1,2 млн человек) и Польше (960 тыс.). Взрослые мужчины составляют около 26,6% получателей такого статуса — примерно 1,15 млн человек. Только в Польше проживают более 218 тыс. украинских мужчин, имеющих временную защиту, в возрасте от 18 до 65 лет.

Помимо этого, Польша готовит реформу собственного законодательства о гражданстве, которое также затронет уехавших от войны. По информации Rzeczpospolita, среди предлагаемых изменений — увеличение минимального срока проживания для получения польского гражданства до восьми лет, введение экзамена по польскому языку на уровне B2, проверка знаний истории и конституции страны, а также обязательное подписание декларации лояльности польскому государству.

Кроме того, власти хотят лишать польского гражданства в случае действий против национальной безопасности Польши, пишет The Moscow Times.