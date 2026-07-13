Всякая новая стройка в первую очередь занимает своей целесообразностью – а вопрос, на чьи деньги она ведется, остается, как у нас говорят, секундарным. Ввиду того, что в столице инвестпроекты могут быть и ЕС, и государственными, и частными, и городскими – мы решили вычленить для наших читателей именно те, что осуществляют компании самоуправления на собственные средства. Ведь по сути, мы все – их совладельцы.

Rīgas ūdens. Утоление жажды

Согласно данным, предоставленным Комитету Рижской Думы по городскому развитию, чемпионом среди муниципальных бизнесов, по количеству проектов является горводоканал – 122 больших и маленьких проектов, о каждом из которых можно было бы рассказать отдельно. Упомянем лишь наиболее масштабные:

Строительство новых метантенков (герметичных биореакторов для анаэробного – без доступа кислорода – сбраживания жидких органических отходов) на станции биологической очистки «Даугавгрива» будет стоить 56,3 млн евро. Две установки емкостью 6000 кубометров каждая будут производить горючий биогаз и обеззараженные удобрения. Закончить проект собираются к концу 2029 года. Кроме того, на станции модернизируют системы отопления и внутреннего освещения.

Насосные станции осуществляют монтаж новых резервуаров питьевой воды, насосов. Здесь можно упомянуть станции «Ремберги», «Даугава-1». Самыми затратными будут работы в Закюмуйже и Балтэзерсе, откуда город берет живительную H2O – 3,8 млн евро, срок окончания работ декабрь 2028-го.

По всему городу реализуется программа перестройки трубопроводов для сточных вод . В Иманте восстановление магистральной канализации стоит 4,2 миллиона, в Дарзциемсе – 1,9 миллиона, на Саркандаугаве – 1,2 миллиона евро. А также Пурвциемс, Тейка, Волери, Шкиротава, Латгальское предместье. Все локальные проекты длятся до конца 2028 года.

Магистральный водопровод и канализация вместо временных сетей придут в микрорайон Берги, осчастливив жителей улиц Бривибас, Кактусу, Лаймас, Ацалию. Смета – 2,2 миллиона евро, срок завершения работ декабрь 2027 года.

Во всей Риге меняются гидранты для забора воды под пожаротушение – «улучшается безопасность работы критической инфраструктуры», по смете это обойдется в 6,8 миллиона евро. Планируется завершить дело до 30.12.27.

Замена заглушек магистральных водопроводов по всему городу стоит 4,3 миллиона евро и осуществляется до конца 2027 года.

Rīgas satiksme. Мы поедем, мы помчимся

Предприятие общественного транспорта самым масштабным проектом считает реализацию проекта низкопольного трамвая на 1-м и 11-м маршрутах. Для этой цели ассигнована круглая сумма в 100 млн евро. Транспортники готовят подарок на Новый год – запустить трамваи планируется к 31 декабря 2026 года. В тот же бюджет вписаны станция производства, хранения и заправки водородом; перестроенное 5-е трамвайное депо.

Троллейбусы , несмотря на ранее звучавшие слухи об их отмене, по-прежнему останутся неотъемлемой частью городского пейзажа, хотя к ним добавятся и электробусы. Перестройка 2-го парка для обслуживания безэмиссионного транспорта будет стоить 42 миллиона евро. Срок реализации – до конца 2029 года.

Проект продления 4-го маршрута троллейбуса от Юглы в Зиепниеккалнс, со своей стороны, обойдется в 9,5 миллиона евро и завершится к 31.12.28.

Rīgas nami. Обещают ответить за базар

Многократно критикуемое в последнее время городское предприятие, под надзором которого разваливается Центральный рынок, до 30 декабря 2027 года намерено провести работы на главном базаре страны:

«Благоустраивается территория Рынка промышленных товаров . Ведется демонтаж с сортировкой строительного мусора. Обустроена территория для временного пользования. Оборудованы автостоянки, торговые места и другие временные функции для обеспечения работы рынка». На все про все до конца следующего года собираются потратить 2 миллиона евро.

Кроме того, ревитализация Центрального рынка осуществляется путем перестройки старинных амбаров-спикеров по ул. Пуполу, Спикеру, Ластадияс. Утепление зданий, замена окон и дверей, модернизация отопления, вентиляции и энергоснабжения обойдется в 3,9 миллиона евро. Срок сдачи – 30 декабря 2029 года.

В старинном комплексе шведских казарм Екаба , также меняют окна и закрепляют конструкции фундамента. Одно из знаковых строений Вецриги уменьшит энергопотребление, улучшит микроклимат и внешний вид. Цена вопроса 2,9 миллиона евро, работу должны закончить до 31.12.28.

По адресу Бривибас 49/53, известному исторически как Rīgas Modes , а ныне используемом всевозможными структурами столичной мэрии для обслуживания клиентов, проведут работы по утеплению фасада, замене инженерных сетей, установят автоматическую систему контроля электричества и отопления. Стоимость в целом – 12,3 миллиона евро (примерно по миллиону на этаж), конец работ декабрь 2029 года.

Отдельно, в том же здании вложат 849 420 евро в Рижскую центральную библиотеку. До января 2027 года обещают создать «современную, энергоэффективную и доступную рабочую среду с соответственными решениями вентиляции, отопления и энергоснабжения». Выделены современные отделка и оборудование.

Медицинские учреждения выглядят скромнее

Среди подотчетных городу предприятий сферы здравоохранения самую крупную инвестицию получит Рижская 1-я больница. До конца 2027 году в Первой Городской инвестируют 7 миллиона евро в новые технологии, а также почти 2 миллиона евро в дигитализацию лечебного процесса.

Две программы по 700 тысяч каждая реализует Rīgas veselības centrs – сюда включены и восстановление инфраструктуры, и улучшение качества приема пациентов. Сроки – конец 2027 года.

Рижский родильный дом, также являющийся муниципальным ООО, вложит в свое развитие 400 тысяч евро. Три различных программы завершаются в период 31.8.26 – 31.12.27, и распространяются по разным направлениям – от развития интенсивной терапии новорожденных до новой крыши.

Флора и фауна