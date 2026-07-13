Судя по всему, после возвращения премьера из парижской командировки состоится серьезный разговор между Андрисом Кулбергсом и лидерами Союза зеленых и крестьян. Очевидно, что "мирная" жизнь в правительстве закончилось. Стартовый сигнал к конфликту дал сам глава правительства, усомнившись в целесообразности плана продажи Tet и LMT неким инвесторам.

Кулбергс даже допустил, что это афера, тем самым фактически ударив по репутации министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян).

"Зеленые крестьяне" в долгу не остались и тут же вышли с ответным демаршем, потребовав пояснений от премьера по поводу ситуации с airBaltic.

Кажется, повторяется то, что было под занавес существования правительства Силини, когда партнеры по власти погрязли во взаимных разборках и претензиях. Тогда это, как известно, закончилось развалом правительства. На сей раз политики просто не успеют потопить правительственную лодку - до выборов остается 2,5 месяца. Но очевидно, что "зеленые крестьяне" просто не могут себе позволить "жить тихо" - иначе они рискуют остаться за бортом следующего парламента.