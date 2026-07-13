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«Мирная» жизнь в правительстве Кулбергса закончилась? 0 169

Политика
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Валайнис и Андрис Кулбергс (справа).

Виктор Валайнис и Андрис Кулбергс (справа).

Почти полтора месяца проработало правительство и вот назревает первый конфликт...

Судя по всему, после возвращения премьера из парижской командировки состоится серьезный разговор между Андрисом Кулбергсом и лидерами Союза зеленых и крестьян. Очевидно, что "мирная" жизнь в правительстве закончилось. Стартовый сигнал к конфликту дал сам глава правительства, усомнившись в целесообразности плана продажи Tet и LMT неким инвесторам.

Кулбергс даже допустил, что это афера, тем самым фактически ударив по репутации министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян).

"Зеленые крестьяне" в долгу не остались и тут же вышли с ответным демаршем, потребовав пояснений от премьера по поводу ситуации с airBaltic.

Кажется, повторяется то, что было под занавес существования правительства Силини, когда партнеры по власти погрязли во взаимных разборках и претензиях. Тогда это, как известно, закончилось развалом правительства. На сей раз политики просто не успеют потопить правительственную лодку - до выборов остается 2,5 месяца. Но очевидно, что "зеленые крестьяне" просто не могут себе позволить "жить тихо" - иначе они рискуют остаться за бортом следующего парламента.

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#выборы #инвестиции #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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