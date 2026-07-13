Как сообщает агентство LETA, МИД России обвинил страны Балтии, особенно Латвию, в том, что они резко усилили давление на проживающих там россиян, и в этих странах якобы "стремительно распространилась русофобия, культивируемая на государственном уровне".

В Риге, Вильнюсе и Таллине с этим категорически не согласны. Правительства стран Балтии неоднократно отвергали обвинения Москвы в предполагаемой дискриминации их русскоязычных жителей.

Как сообщал bb.lv, в минувшую пятинцу временный поверенный в делах Латвии в РФ Рута Красовска ходила в МИД России. Там, среди прочего она смело отвергла заявления представителей российского МИД о странах Балтии, подчеркнув, что Латвия и ее соседи обеспечивают всем своим жителям соблюдение принципов правового государства – вне зависимости от их (жителей) национальности.

По словам полпреда ЛР противоположные утверждения не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространять дезинформацию.

В свою очередь Министерство иностранных дел Литвы заявляло, что Россия в различных формах активно продолжает свою клеветническую кампанию с целью распространения ложных нарративов и обвинения Литвы и других государств в якобы нарушении взятых на себя международных обязательств.

Эстония также назвала планы Москвы обратиться в суд из-за предполагаемой дискриминации русского меньшинства в странах Балтии частью российской дезинформационной кампании.