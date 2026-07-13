В рамках подготовки масштабной реформы системы финансирования спорта в Латвии депутаты Сейма до 10 июля подали предложения ко второму чтению законопроекта о создании Фонда спорта. Уже 15 июля их рассмотрит комиссия Сейма.

Чтобы гарантировать реальное финансирование будущего Фонда спорта, депутаты предложили несколько вариантов его наполнения, сообщили в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК).

Предложено направлять в фонд 3% поступлений от акцизов на алкоголь, табачные изделия и безалкогольные напитки, обеспечив тем самым стабильное базовое финансирование отрасли.

Есть также идеи перечислять на спорт сверхприбыль от налогов и сборов с азартных игр, а также отдавать в Спортивный фонд 10% акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара не менее восьми граммов на 100 миллилитров, а также на энергетические напитки.

Наконец, дама-депутат предложила направлять в фонд часть обязательных взносов, уплачиваемых за иностранных профессиональных спортсменов.

Как ранее пояснял президент ЛОК Раймонд Лаздиньш, эти предложения должны исправить историческую несправедливость. До 2001 года спорт и культура получали финансирование за счет акцизов на алкоголь и табак, что рассматривалось как компенсация ущерба, наносимого здоровью населения. Позже эта система была упразднена.

Если сфере культуры удалось восстановить Фонд культурного капитала, то спорт после реформы системы пожертвований в 2016 году оказался в еще более сложной финансовой ситуации.