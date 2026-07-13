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Россия не предоставила доказательств открытия неба Латвии для украинских дронов 0 484

Политика
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посольство РФ в Риге.

Посольство РФ в Риге.

Москва не собирается предоставлять доказательства того, что страны Балтии открывали свое воздушное пространство для украинских дронов, атакующих российские объекты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские военные и спецслужбы видят, откуда и как летят беспилотники. «Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — сказал он.

В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что страны Балтии, включая Латвию, открывали свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Он сообщил о наличии «верифицированных данных» о том, что прибалтийские страны предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, которые атаковали гражданскую инфраструктуру России.

После этого, 10 июля, временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в России вручили МИД России совместный демарш. Дипломаты отвергли обвинения в открытии странами Балтии неба для ВСУ, назвав эти утверждения «абсолютно безосновательными». Помимо этого, они обвинили Москву в «распространении лжи и обострении ситуации».

7 мая латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России в республике Дмитрия Касаткина после инцидента с дронами. Рига заявила, что БПЛА якобы «вторглись в муниципалитеты Резекне, Балви и Лудза из воздушного пространства Российской Федерации».

Касаткин был оставлен в покое не надолго. 19 мая его опять вызвали в МИД Латвии и вручили "категорический протест против публичного заявления от 19 мая 2026 года Службы внешней разведки Российской Федерации, основанного на ранее сделанных Россией ложных утверждениях".

И на этот дело не закончилось. В очередной раз Касаткин был вызван в латвийский МИД 7 июля. Благо ходить недалеко – только дорогу перейти.

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#Украина #Латвия #дипломатия #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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