Депутаты Сейма потребуют у премьер-министра Андриса Кулбергса разъяснений по поводу ситуации в национальной авиакомпании "airBaltic", одновременно требуя снять статус ограниченного доступа с подготовленных Министерством сообщения проектов распоряжения правительства о выделении компании дополнительных средств.

Как сообщили агентству ЛЕТА, некоторые депутаты Сейма хотят получить от премьера четкую информацию о происходящем в "airBaltic" и о проделанной работе по стабилизации деятельности предприятия, особенно в контексте выданного в апреле государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро.

Кроме того, премьер должен разъяснить, выполнило ли Минсообщения поручение Сейма от 16 апреля и получило ли мнение Европейской комиссии о соответствии государственного займа принципам оказания поддержки участнику частного рынка.

При этом обращается внимание на то, что международное агентство кредитных рейтингов "Fitch Ratings" присвоило долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "airBaltic" статус рейтинга под наблюдением с негативным прогнозом. Аналогичный статус присвоен и обеспеченным облигациям авиакомпании на сумму 380 млн евро.

"Fitch Ratings" подчеркивает, что существует значительная вероятность невыполнения "airBaltic"долговых обязательств, если не будет получено дополнительное финансирование от акционеров или внешнего инвестора.

В этом контексте депутаты и хотят узнать мнение премьера относительно дальнейшего участия государства в "airBaltic" и дальнейших действий правительства.