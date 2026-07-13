Упразднение Министерства климата и энергетики (KEM) — лишь вопрос времени. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

По его словам, в перспективе Латвии следует задуматься о создании единого Министерства народного хозяйства, объединив в нем несколько существующих ведомств.

Витенбергс напомнил, что при создании KEM были поставлены конкретные задачи: обеспечение выхода Латвии из российской энергосистемы, поиск баланса между интересами жителей и бизнеса при развитии проектов возобновляемой энергетики, а также укрепление энергетической безопасности страны.

При этом министр подчеркнул, что функции нынешнего ведомства никуда не исчезнут, однако в долгосрочной перспективе их объем может измениться.

По мнению Витенбергса, со временем министерство стало уделять слишком много внимания долгосрочным климатическим целям до 2050 года, утратив первоначальный фокус.

«Меня не покидает ощущение, что внимание к тем основным задачам, ради которых создавалось министерство, постепенно исчезло, и ведомство стало слишком "воздушным", сосредоточившись на климатических целях до 2050 года, хотя мы не можем точно знать даже то, что произойдет завтра», — отметил министр.

Он заявил, что намерен сделать работу министерства более практичной, чтобы программы поддержки отвечали интересам общества, самоуправлений и вопросам безопасности, связанным с инфраструктурой и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Витенбергс также считает, что рано или поздно в Латвии появится единое Министерство народного хозяйства, которое может объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики, а также Министерство умного управления и регионального развития (VARAM).

По его словам, пока нельзя сказать, на базе какого ведомства будет создано новое министерство, однако именно в этом направлении следует двигаться.

В качестве примера министр привел Эстонию, где несколько министерств работают в одном здании, что позволяет специалистам разных ведомств оперативно взаимодействовать и быстрее решать возникающие вопросы.

Он также отметил, что представители партии «Новое Единство» уже высказывались за объединение Министерства благосостояния с Министерством здравоохранения, подчеркнув, что реформа системы государственного управления должна быть более масштабной.

По словам Витенбергса, опыт работы KEM в формате открытого офиса показывает, что государственное управление может быть более гибким и эффективным.

«Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства, занимающее всего три этажа, где вместо трех министров будет одно? Это было бы современно и соответствовало бы нынешним возможностям государства», — заявил министр.