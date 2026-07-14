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А что там с airBaltic? Не добившись внятного ответа от Силини, члены правительства обратились с вопросами к Кулбергсу 0 337

Политика
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic

Правительства меняются, а ощущение дежавю остается! В прошлом правительстве «зеленые крестьяне» тоже в какой-то момент стали играть роль внутренней оппозиции и требовали ответа от тогдашних премьера (Эвики Силини) и министра сообщений (Атиса Швинки) по поводу ситуации в airBaltic.

И вот вчера «зеленые крестьяне» призвали к ответу уже нового премьера – Андрису Кулбергса. Разумеется, речь снова идет о судьбе нашей национальной авиакомпании. Поводом для запроса послужил тревожный сигнал от рейтингового агентства Fitch.

Фабрики – рабочим, разъяснения – крестьянам

Правление и фракция Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) требуют от премьер-министра Андриса Кулбергса разъяснения ситуации в национальной авиакомпании airBaltic, одновременно снимая статус ограниченного доступа к подготовленным Министерством сообщения правительственным распоряжениям о выделении дополнительных средств компании.

СЗК хочет получить от премьера четкую информацию о происходящем в airBaltic и проделанной работе по стабилизации деятельности предприятия, особенно в контексте выданного в апреле государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро.

Кроме того, СЗК хочет оценки главы правительства о способностях авиакомпании вернуть заем, а также о том, выполнило ли Министерство сообщения поручение Сейма от 16 апреля обеспечить получение Еврокомиссией мнения о соответствии государственного краткосрочного займа принципу участника частного рынка.

Могут отдать долг. А могут не отдать?

Как сообщал портал bb.lv, международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings установило для рейтинга невыполнения долгосрочных обязательств эмитента airBaltic статус «CCC -», «рейтинг с негативной тенденцией». Аналогичный статус установлен и для приоритетных обеспеченных облигаций airBaltic в размере 380 млн евро.

26 июня этого года «airBaltic» не внес необходимый остаток на резервный счет облигаций, что привело к более высокому квартальному процентному платежу.

Fitch Ratings подчеркивает, что имеется риск невыполнения платежей или реструктуризации долговых обязательств, если не будет получено дополнительное финансирование от действующих акционеров или внешнего инвестора.

В этом контексте СЗК хочет получить видение премьера о дальнейшем участии государства в airBaltic и дальнейших действиях правительства.

Есть ли у вас план?

Отметим, что недавно премьер фактически признал, что избежать необходимости финансовых вливаний от государства в авиакомпанию не удастся. Вопрос лишь о сумме и о юридическом оформлении таких вложений.

Как уже сообщалось, airBaltic уже которую неделю обещает представить дополненный бизнес-план – тогда-то и станет ясно, каких шагов авиакомпания ждет от правительства.

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#долги #финансирование #правительство #airbaltic #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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