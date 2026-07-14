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«Цель - остановить бизнес по импортированию иммигрантов» 0 20

Политика
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД обозначил приоритеты и перечислил промежуточные результаты.

Министр внутренних дел Янис Домбрава продолжает "гнуть свою линию" в вопросе о миграции. Сегодня в социальных сетях он подвел промежуточные итоги и обозначил главную цель: "Более строгий порядок в Муцениеках (центр содержания беженцев и искателей убежища - прим.ред.), расторгнут меморандум о сотрудничестве с организацией «Хочу помочь беженцам», приостановлено финансирование одного общества, которое через миграционные фонды разбазаривает деньги, ускорена подготовка распоряжений о выдворении, приостановлено увеличение пособий для иностранцев, дополнительные меры контроля за иностранцами - это лишь малые начальные работы на пути к большой цели - остановить бизнес по импорту и обслуживанию иммигрантов."

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#миграция #беженцы #МВД #иммигранты #социальные сети #финансирование #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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