Министр внутренних дел Янис Домбрава продолжает "гнуть свою линию" в вопросе о миграции. Сегодня в социальных сетях он подвел промежуточные итоги и обозначил главную цель: "Более строгий порядок в Муцениеках (центр содержания беженцев и искателей убежища - прим.ред.), расторгнут меморандум о сотрудничестве с организацией «Хочу помочь беженцам», приостановлено финансирование одного общества, которое через миграционные фонды разбазаривает деньги, ускорена подготовка распоряжений о выдворении, приостановлено увеличение пособий для иностранцев, дополнительные меры контроля за иностранцами - это лишь малые начальные работы на пути к большой цели - остановить бизнес по импорту и обслуживанию иммигрантов."