В начале сентября в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) сменится руководство. Майра Розе завершает работу в ведомстве в связи с выходом на пенсию, а Министерство внутренних дел уже готовится к поиску нового руководителя.

В УДГМ подтвердили, что 1 сентября станет последним рабочим днем Майры Розе. После этого многолетний руководитель управления завершит государственную службу и выйдет на пенсию.

Розе возглавляет Управление по делам гражданства и миграции с августа 2021 года. До назначения на должность начальника она многие годы работала заместителем руководителя ведомства.

Министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил агентству LETA, что при выборе нового главы управления будут рассматриваться различные кандидатуры.

По его словам, будущий руководитель должен придерживаться жесткого подхода к вопросам миграционной политики и предотвращения злоупотреблений системой.

Домбрава отметил, что, по его мнению, УДГМ уже проделало значительную работу в отношении граждан России. Теперь, считает министр, аналогичный подход необходимо распространить и на граждан других третьих стран.

Фактически речь идет о том, что Министерство внутренних дел ожидает от нового руководства более активной работы по выявлению и предотвращению потенциальных миграционных рисков.

«Я уверен, что УДГМ может работать значительно эффективнее, чтобы предотвращать и новые иммиграционные риски», — заявил Домбрава.

Смена руководителя происходит на фоне усиленного внимания государства к вопросам миграции, контроля за пребыванием иностранцев и внутренней безопасности. Поэтому назначение нового начальника УДГМ станет одним из заметных кадровых решений Министерства внутренних дел этой осенью.