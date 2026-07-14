У депутата Сейма от Нацобъединения Артурса Бутанса сегодня маленький праздник - его и его однопартийцев поправка в Закон об электронных СМИ одобрена во втором чтении. Это произошло на заседании комиссии Сейма по правам человека (!), большинство депутатов которой решили, что для укрепления демократии следует запретить коммерческим радиостанциям, вещающим на русском языке, транслировать и рекламу на этом языке. И действительно: ну зачем радиостанциям, работающим на русском, передавать и рекламу на этом языке?! Да и сами радиостанции на русском - явление временное, учитывая настрой консервативных депутатов. "Реклама в медиа должна быть только на латышском. Спасибо за работу - это решение лежит в основе сильного государства!" - отреагировал в социальных сетях в ответ на комментарий депутата Бутанса публицист Юрис Улманис - один из организаторов кампании по закрытию русского театра им. М. Чехова.