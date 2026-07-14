Латвия придерживается твердой позиции, что выдача виз гражданам России для въезда в Европейский союз (ЕС) с несущественными целями неприемлема, следует из доклада, который во вторник рассмотрел Кабинет министров.

На этой неделе состоится неформальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран ЕС. В преддверии встречи правительство заслушало подготовленный Министерством внутренних дел доклад о ее повестке.

Министерство отмечает, что визовая политика является важным инструментом обеспечения безопасности и внешнего сотрудничества. Она определяет условия въезда в ЕС и способствует взаимодействию со странами-партнерами в сфере управления миграцией, возвращения и реадмиссии, а также безопасности. Надежная и прозрачная визовая система имеет ключевое значение для защиты внешних границ ЕС и обеспечения безопасности его граждан.

В последние годы Европейский союз столкнулся с существенно изменившейся средой безопасности и новыми угрозами со стороны враждебных третьих стран.

Вместе с тем полномасштабное вторжение России в Украину выявило ограничения существующих визовых механизмов ЕС в условиях резкого ухудшения геополитической ситуации и ситуации в сфере безопасности. По оценке министерства, нынешние условия требуют более гибких и адресных инструментов визовой политики, которые позволили бы ЕС соразмерно реагировать на возникающие угрозы.

Кроме того, первая Визовая стратегия ЕС, принятая Европейской комиссией в начале этого года, определяет дальнейшие направления развития визовой политики. В документе безопасность названа одним из ее ключевых приоритетов, включая необходимость защищать граждан и территорию ЕС путем укрепления потенциала по предотвращению угроз и реагированию на риски, связанные с миграцией, гибридными атаками и другими глобальными вызовами.

Стратегия предусматривает более прозрачный и стратегический подход к предоставлению безвизового режима, а также введение целенаправленных ограничительных визовых мер. Они позволят приостанавливать, отклонять или ограничивать рассмотрение заявлений на получение виз для отдельных категорий граждан третьих стран, отношения которых с ЕС существенно ухудшились.

Такие меры могут распространяться, например, на владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, идентифицированных бывших и действующих участников вооруженных формирований стран-агрессоров, представителей элит, связанных с государственными структурами, а также заявителей, путешествующих с несущественными целями. При этом предполагается сохранить исключения для гуманитарных и иных особых случаев, включая правозащитников, независимых журналистов и представителей гражданского общества.

Как отмечается в докладе, на неформальной встрече министры обсудят возможные виды целенаправленных ограничительных визовых мер, а также механизмы их введения и применения.

Позиция Латвии заключается в поддержке введения единых для ЕС целенаправленных ограничительных визовых мер в отношении отдельных категорий граждан третьих стран. В частности, речь идет о возможности приостанавливать или ограничивать прием заявлений на получение виз, если конкретная третья страна создает существенную угрозу безопасности и общественному порядку Латвии и других государств - членов ЕС.

В докладе подчеркивается, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности, поэтому Латвия выступает за максимально возможное сокращение любых форм сотрудничества с ней. Латвия также сохраняет твердую позицию, что выдача гражданам России виз для въезда в ЕС с несущественными целями, особенно туристическими, пока продолжается российская агрессия против Украины, неприемлема как с точки зрения безопасности, так и по этическим соображениям.