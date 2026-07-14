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«Последствия оккупации продолжают уменьшаться» 1 535

Политика
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш

Парламентский секретарь минкульта Иварс Аболиньш

Парламентский секретарь минкульта о рассмотриваемом законопроекте об общественных СМИ.

Комиссия Сейма по правам человека сегодня одобрила поправки в Закон об общественных СМИ, которые фактически прекращают использование языков нацменьшинств в этих общественных СМИ. Русский и другие языки нацменьшинств можно будет использовать лишь в особых случаях - например, в чрезвычайной ситуации или чтобы опровергнуть враждебную пропаганду. Своего восторга по поводу этого решения парламентской комиссии сегодня не скрывал в социальных сетях парламентский секретарь министерства культуры Иварс Аболиньш, который присутствовал на этом заседании комиссии: "Исторический день - русский язык не должен быть повседневностью в общественных СМИ!

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, выполняя решение Конституционного суда, поддержала во 2 чтении предложение свести к минимуму присутствие русского языка в общественном СМИ.

Последствия оккупации продолжают уменьшаться - сначала был снесен памятник оккупации, потом закрыты русские школы, потом прекращена деятельность ЛР4, и теперь - этот шаг. Роль русского языка продолжает и продолжит уменьшаться."

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#права человека #русский язык #нацменьшинства #оккупация #конституционный суд #общественные сми #политика
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Эдуард Эльдаров
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