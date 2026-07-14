После предупреждения премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной угрозе со стороны России латвийские политологи обсудили, насколько реалистичен сценарий военной или гибридной провокации против стран Балтии. Их оценки совпали не во всем, однако оба считают, что ответ НАТО станет ключевым фактором.

Предупреждение премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной угрозе для Польши и стран Балтии вновь вызвало дискуссию о том, может ли Россия попытаться проверить готовность НАТО с помощью военной или гибридной провокации. Возможные сценарии в эфире программы TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» обсудили политологи Филипп Раевскис и Андис Кудорс, пишет nra.lv.

Филипп Раевскис предложил сначала обратить внимание на ситуацию внутри самой России. По его мнению, последствия ударов Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и возникший в ряде регионов дефицит топлива могут иметь более серьезное влияние, чем принято считать.

Политолог отметил, что очереди на автозаправках становятся местом общения людей, что необычно для страны, где массовые собрания фактически ограничены.

«Они стоят в этих очередях. Часами, долгими часами. И общаются друг с другом», — сказал Раевскис.

По его мнению, продолжающийся дефицит топлива способен повлиять на внутреннюю ситуацию в России, а происходящие процессы пока еще недостаточно оценены на Западе.

Говоря о возможных действиях Москвы против Польши или стран Балтии, Раевскис подчеркнул, что полностью исключать такой сценарий нельзя.

«Конечно, мы не можем исключать, что могут ударить. Вопрос в том, сколько у них ресурсов и каких целей они захотят достичь, нанося удары по нам или по Польше», — заявил политолог.

Андис Кудорс, в свою очередь, считает, что любая попытка проверить решимость Североатлантического альянса приведет к результату, противоположному ожиданиям России.

«Мой прогноз таков: если они устроят провокацию, все получится наоборот. Они увидят силу НАТО», — сказал он.

По словам Кудорса, Россия сейчас не располагает возможностями для прямого военного противостояния со всем альянсом, а нападение на одну из стран Балтии автоматически будет означать применение пятой статьи Североатлантического договора.

Политолог также выразил сомнение, что сценарий с использованием так называемых «зеленых человечков», который применялся во время захвата Крыма, может быть реализован в странах Балтии.

«"Зеленые человечки" — это уже отработанный вариант. Его опробовали в Крыму. Там это сработало, и всё», — отметил Кудорс.

По его словам, в случае любой военной или гибридной атаки силы НАТО, размещенные в регионе, смогут реагировать без длительных политических процедур.

«Ответный огонь будет открыт не в первые часы, а в первые минуты», — подчеркнул политолог.

По мнению Кудорса, независимо от того, какой сценарий может быть выбран — военная провокация, диверсия или другие гибридные действия, — НАТО готово к реагированию, а Россия не сможет достичь своих целей.