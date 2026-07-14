Ассоциация «Сеть сотрудничества женщин» заявила, что не получила возможности объяснить свою позицию до того, как информация о возможных нарушениях проекта стала публичной. Организация считает, что министерства нарушили принципы конструктивного взаимодействия, тогда как власти уже приостановили финансирование проекта и начали проверку использования средств.

Руководитель ассоциации Инете Иелите заявила, что организация узнала о претензиях к проекту «Общественное многообразие и межкультурная коммуникация для специалистов, работающих с гражданами третьих стран» сначала из публикаций в СМИ и от коллег, а официальное сообщение Министерства внутренних дел получила лишь после окончания рабочего дня в пятницу.

По словам Иелите, прежде чем публично заявлять о возможных нарушениях, государственные учреждения должны были запросить у исполнителя проекта необходимые документы и предоставить возможность дать пояснения.

Она утверждает, что до сих пор ассоциации не сообщили, какие именно нарушения ей вменяются, поэтому организация не может предметно ответить на претензии. Иелите не исключает, что причиной ситуации могло стать различное понимание термина «граждане третьих стран».

По ее словам, проект охватывает не только выходцев из стран за пределами Европейского союза, прибывающих в Латвию на работу, но и граждан Украины, Норвегии, Великобритании, США и Австралии.

Ассоциация также подчеркивает, что проект направлен на обучение специалистов различных отраслей — работников транспорта, медицины, образования, органов самоуправления, неправительственных организаций и других сфер — вопросам межкультурной коммуникации. Участников, как утверждает организация, приглашали через профессиональные объединения, а участие в обучении было добровольным.

Иелите добавила, что во время многодневных курсов проект оплачивал участникам питание и проживание, а отзывы о программе, по ее словам, были положительными. Она также напомнила, что ранее организацию критиковали за слишком медленное освоение выделенного финансирования.

Ситуация вокруг проекта обострилась после решения Министерства культуры приостановить дальнейшие финансовые операции по его реализации. Основанием стали результаты проверки, информацию о которой министерство получило от МВД и Министерства финансов.

Ревизия, по утверждению государственных учреждений, выявила ряд существенных нарушений. В частности, проверяющие заявили, что организация не смогла четко объяснить критерии отбора участников, обосновать отдельные расходы и подтвердить объем проведенного обучения. Кроме того, в выводах проверки содержатся сомнения относительно фактического количества участников проекта.

Именно эти выводы стали основанием для решения полностью прекратить финансирование проекта и проверить использование уже выделенных средств.

Параллельно министр внутренних дел Янис Домбрава объявил о расторжении меморандумов о сотрудничестве с ассоциациями «Хочу помочь беженцам» и «Латвийская сеть сотрудничества женских неправительственных организаций». По его словам, обе организации получили через государственный бюджет и фонды Европейского союза сотни тысяч евро, использование которых сейчас проверяется.

Проект реализуется с июля 2024 года по апрель 2027 года при поддержке Фонда убежища, миграции и интеграции. Его бюджет составляет почти 247 тысяч евро, а программа предусматривает проведение 35-часовых курсов для 250 специалистов, работающих с гражданами третьих стран.

Проверка проекта продолжается. Пока государственные учреждения говорят о возможных серьезных нарушениях, сама ассоциация настаивает, что ей не предоставили возможность представить свою позицию до начала публичного обсуждения ситуации.