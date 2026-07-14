Сегодня комиссия Сейма по правам человека, рассматривая поправки в Закон об общественных СМИ, которые появились в ответ на вердикт Конституционного суда, поддержала самый жесткий вариант, который означает, что русский язык полностью исчезает из общественных СМИ. Его можно будет использовать лишь в чрезвычайной ситуации. Причем, закрытие русской версии портала общественных СМИ должно произойти уже с 1-го января. Необходимость еще более жесткой редакции закона, чем рекомендовал Конституционный суд, министр культуры Наурис Пунтулис на заседании комиссии обосновал так: ""Содержание все еще существует, и у нас нет никаких оснований для того, чтобы и дальше в независимом европейском национальном государстве было содержание на русском. Особенно в условиях войны сейчас. Что означает снижение? Это должно исчезнуть вообще, и все", - сказал Пунтулис и большинство членов комиссии его поддержало.