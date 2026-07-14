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Хорош план, да дорог... Почему правительство отложило рассмотрение важного документа? 0 47

Политика
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства ведет и.о. премьера Марис Кучинскис

Заседание правительства ведет и.о. премьера Марис Кучинскис

Вполне возможно, что после доработки из плана уберут финансово затратные пункты.

Пока Андрис Кулбергс находится с визитом во Франции, его обязанности в Латвии исполняет министр финансов, однопартиец Марис Кучинскис. Как уже сообщалось, накануне Кучинскис, после общения с партнерами по коалиции, решил... изъять с повестки дня сегодняшнего заседания правительства наиважнейший документ - план действий по исполнению правительственной декларации. Поясним: на основании правительственной декларации готовится план с конкретными сроками и действиями, которые призваны обеспечить реализацию заложенных в декларации обещаний. Главная проблема или точнее - особенность нынешнего правительства в том, что оно... утверждено на короткий срок: до выборов, которые пройдут уже 3-го октября. И получается, что многие пункты правительственной декларации просто невозможно успеть реализовать, а на другие пункты... нет денег! Именно по этой причине - из-за отсутствия финансового покрытия, - и.о.премьера и отложил принятие плана действий правительства. Правда, возникает вопрос: а зачем было вообще включать в план те проекты, на реализацию которых нет денег? Ответ простой: план представляет собой своего рода ласкутное одеяло, поскольку каждое министерство вносило в него свои предложения - в соответствии с профилем министерства. При этом каждый министр, видимо, надеялся, что каким-то чудесным образом деньги найдутся. А если не найдутся, то по крайней мере можно будет все равно народу рассказывать о планах-громадье. Главное ведь напомнить о себе любимых перед выборами!

Достаточно ознакомиться только с отдельными предложениями, чтобы понять: в этом году реализовать данную программу невозможно! Судите сами. Вот избранные места правительственного плана действий.

"Жителям доступны новые или расширенные оплачиваемые государством услуги здравоохранения для детей и молодежи:

Услуги диетолога

Выписка очков в регионах для детей

Новые обследования беременных

Новые обследования в сфере медицинского оплодотворения"

"На следующий отопительный сезон с 01.10.2026.– 30.04.2027. увеличены коэффициенты пособия на жилье для следующих целевых групп – отдельно проживающего лица пенсионного возраста или отдельно проживающего лица с инвалидностью; домашнее хозяйство, в котором имеются только лица пенсионного возраста или лица с инвалидностью; домашнее хозяйство, в котором имеются дети в возрасте до 18 лет или совершеннолетние лица, не достигшие возраста 24 лет, если они получают общее, профессиональное или высшее образование и прочие домашние хозяйства.

Изменения в Законе о социальных услугах и социальной помощи. Мероприятие реализуется, если предоставляется дополнительное финансирование ".

«Обеспечено необходимое финансирование питания учеников 5 класса при условии, если будут выделены дополнительные финансовые ресурсы, в т. ч. внесена поправка в правила КМ от 10 декабря 2019 года № 614» «Порядок исчисления, предоставления и расходования предусмотренных государственным бюджетом средств на питание обучаемых лиц» ".

"Усовершенствовать социальное обеспечение за время, проведенное в период ухода за ребенком – с 1991 по 1995 год и с 1996 по 2022 год."

Очевидно, что затратные мероприятия возможно будет реализовать самое раннее - в следующем году, при условии, что это будет заложено в бюджет-2027, который будут принимать уже следующие правительство и Сейм.

"Это первый видимый облом правительства Кулбергса", - заключил в социальных сетях политолог Янис Икстенс. Да, пока новому правительству не удается хоть чем-то, кроме красивых обещаний и жестких заявлений самого премьера, порадовать избирателей. Но немного времени еще есть...

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#финансы #Латвия #бюджет #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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