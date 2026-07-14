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Хватит будить народ! В Латвии предлагают запретить кортежам чиновников включать сирены по ночам без необходимости 0 298

Политика
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кортеж в Риге
ФОТО: LETA

На платформе Manabalss.lv появилась новая общественная инициатива, предлагающая ограничить использование сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор считает, что это позволит снизить шум, не создавая угрозы безопасности.

Автор инициативы Илья Клоченко предлагает изменить порядок сопровождения кортежей государственных должностных лиц в период с 23:00 до 7:00.

Согласно предложению, в ночные часы автомобили кортежей и сопровождающий транспорт должны использовать только проблесковые маячки. Включать сирены предлагается лишь в случаях, когда возникает реальная угроза безопасности или иная чрезвычайная ситуация.

По мнению автора инициативы, в ночное время движение на дорогах обычно менее интенсивное, поэтому постоянное использование звуковых сигналов далеко не всегда необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда.

Предложение касается исключительно кортежей государственных должностных лиц. На работу полиции, скорой помощи, пожарно-спасательной службы и других оперативных служб, которые выезжают на вызовы, изменения распространяться не будут.

Фактически инициатива предлагает изменить не правила приоритета на дороге, а порядок использования сирен ночью. Предполагается, что безопасность кортежей при этом будет обеспечиваться с помощью проблесковых маячков, а звуковые сигналы будут использоваться только при реальной необходимости.

Автор считает, что такой подход позволит найти баланс между требованиями безопасности и правом жителей на ночной отдых, уменьшив количество случаев, когда громкие сирены будят людей без очевидной необходимости.

Сейчас инициатива размещена на платформе общественных инициатив Manabalss.lv. Если она соберет не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии, вопрос должен будет рассмотреть Сейм.

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#Латвия #безопасность #дорожное движение #сирены
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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