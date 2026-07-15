«Секретно». «Анализ угроз государству». Темы для закрытых июльских заседаний правительства дают почву для всяких слухов. Тем паче, что в своем интервью британской прессе Эдгар Ринкевич заявил, что надо быть готовыми к прямой конфронтации на Востоке.

Хотя, вообще-то, главная обязанность гаранта Конституции – быть источником уверенности в завтрашнем дне. Если же что-либо угрожает собственной стране и ее народу – то в первую очередь стоит обратиться к ним напрямую!

Портал bb.lv, тем временем, нашел в открытом доступе материалы, свидетельствующие о действительном положении дел на границе с нашими соседями. Которых, как известно, не выбирают.

Закрылись забором

МВД Латвии, коим ныне руководит националист с холодным сердцем и горячей головой, отчитался перед исполнительной властью о завершении строительства 146,46 км забора на границе с Беларусью.

Дополнительно, вдоль рубежа с соседней республикой, проложено еще 119,8 км патрульных троп, 27,2 км дощатых настилов и 1,8 км понтонов – понятное дело, не для прогулок, т.к. все они находятся в запретной для посторонних, приграничной зоне. По всей этой инфраструктуре могут перемещаться, исключительно, наши бравые робежсарги – или, если потребуется, примкнувшие к ним военные и земессарги.

Есть, конечно, и исключения – в пределы 2 км от госграницы могут заходить лица, декларировавшие там свое местожительство и имеющие соответственные пропуска от Госпогранохраны.

Восточная граница, по данным ведомства Я.Домбравы, на данных участках нуждается также в возведении 6 сторожевых башен и дополнительных «механизмах против проникновения». Имеются в виду, видимо, некие ловушки на водных путях – ведь местами граница проходит по реке Даугава (35 км), реке Сарья и озеру Рича. Подчиненные пограничного генерала Гунтиса Пуятса бороздят водные просторы на пограничных катерах!

Служба на болоте

К тому же, рельеф на границе отличается непостоянством – из-за многочисленных осадков, происходит заболачивание территории, отдельные участки рокадных дорог «плывут», имеются крутые склоны и резкие повороты, что грозит опрокидыванием спецтехники.

Меры уже приняты – «на основании указаний ответственных лиц, а также в целях обеспечения безопасного передвижения должностных лиц и выполнения ими служебных обязанностей, было принято решение о дополнительной установке деревянных барьеров-отбойников».

В связи с этим 71 376 евро потратят в 2026 году на труд строительного надзирателя; еще 1962 евро на аренду авто и 480 евро на топливо – с учетом того, что выезд будет осуществляться 2-3 раза в месяц, на протяжении 4 месяцев.

Образцово-показательная граница с Беларусью. Фото mk.gov.lv