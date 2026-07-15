В Латвии вновь развернулась дискуссия – должен ли кандидат в депутаты иметь образование? Подобная дискуссия велась еще в 90-е годы, но в несколько более «приличном» разрезе – какое именно образование должен иметь человек, стремящийся стать депутатом Сейма.

Не диплом красит человека

То есть тогда никому и в голову не приходило, что будущий депутат может вообще не иметь даже среднетехнического или хотя бы среднего (школьного) образования! Сейчас же в парламент страны рвутся как официальные безработные, так и люди с образованием 9 классов.

Нет, конечно, кто-то будет уверять, что не диплом определяет компетенцию человека, и вообще парламент — это своего рода зеркало общество, его срез, и должны быть представлены люди разных социальных слоев…

И все-таки те, кто так считают, должны задать себе один вопрос: а чего собственно мы хотим от Сейма, от своих представителей в парламенте. Если просто, чтобы они там были, получали хорошую зарплату, просиживали штаны и иногда выражали свою позицию с трибуны парламента, то, возможно, действительно в Сейм можно выбирать людей «независимо» от наличия диплома или даже школьного аттестата.

Какой кассир не мечтает стать депутатом

Но все-таки следует вспомнить, что парламент и, особенно, в Латвии, как в парламентской республике, где именно Сейм обладает всей полнотой власти, – это высший законодательный орган страны. Именно парламент принимает законы, по которым нам всем жить, именно парламент утверждает правительство и выбирает, кстати, главу государства. И для работы в парламенте желательно иметь и образование, и жизненный опыт, и достичь что-то в этой жизни!

Между тем, и на выборах в этот Сейм, наряду с «открытыми» безработными, идут и де-факто безработные, которые отсутствие по крайней мере легального источника дохода маскируют записью о том, что они состоят в тех или иных общественных организациях или, например, возглавляют комиссию по этике в своей партии. При этом всем совершенно очевидно, что это, говоря дипломатически, волонтерская работа или хобби — за работу, условно говоря, в обществе любителей бабочек или филателистов зарплату не платят.

В Сейм стремятся попасть и представители интересных, но очень далеких от законотворчества профессий (должностей) — кладовщики, снабженцы, кассиры в супермаркете, газовщики, технологи, уборщики и уборщицы, парикмахеры и косметологи, шофера и трактористы, специалисты по отлову животных и помощники оценщиков недвижимости.

Присутствуют и домохозяйки, и специалисты по нанесению татуировок, и слесарь, и автомеханик…

Выбери меня!

И все-таки, справедливости ради, заметим, что, согласно статистике, большинство кандидатов в депутаты на выборах 3-го октября, – люди с высшим образованием. Таковых 78,7% (при условии, что кандидаты в депутаты указали достоверную информацию – предыдущие выборы показали, что бывает всякое!). У 19,6% кандидатов – среднее образование, а еще у 1,7% – основное (9 классов).

Опять-таки это избирателю решать, кого он хочет видеть своим представителем в Сейме. При этом теперь у избирателей есть возможность узнать не только об образовании и месте работы кандидата в депутаты, но и об его имущественном (материальном) положении – в анкете, которая публично доступна, есть информация о наличии (или отсутствии) у кандидатов недвижимости, транспортных средств, наличных и безналичных накоплений, а также долгов.

Как говорится, читайте, анализируйте и решайте!