Эстонский премьер Кристен Михал посетовал на то, что Латвия тормозит весь процесс строительства Rail Baltica. Он выразил готовность вместе с Литвой помочь латвийским соседям построить наш участок железной дороги быстрее и дешевле. На эти слова эстонского премьера в социальной сети X отреагировал политолог и публицист Юргис Лиепниекс: "Я не знаю, может ли государство испытать больше позора, чем это - соседи уже повторно предлагают помощь, потому что понимают, что латыши не умеют организовывать и управлять процессами, к тому же, скорее всего, насквозь все коррумпировано, потому что все драматически дороже."