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«Может ли Латвия испытать еще большего позора, чем этот?!» 0 636

Политика
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юргис Лиепниекс

Юргис Лиепниекс

Политолог и публицист прокомментировал заявление эстонского премьера.

Эстонский премьер Кристен Михал посетовал на то, что Латвия тормозит весь процесс строительства Rail Baltica. Он выразил готовность вместе с Литвой помочь латвийским соседям построить наш участок железной дороги быстрее и дешевле. На эти слова эстонского премьера в социальной сети X отреагировал политолог и публицист Юргис Лиепниекс: "Я не знаю, может ли государство испытать больше позора, чем это - соседи уже повторно предлагают помощь, потому что понимают, что латыши не умеют организовывать и управлять процессами, к тому же, скорее всего, насквозь все коррумпировано, потому что все драматически дороже."

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#Эстония #Литва #Латвия #транспорт #коррупция #социальные сети #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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