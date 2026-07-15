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Началось! Из трех министерств хотят сделать одно 0 150

Политика
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Портфели министерских чиновников

Портфели министерских чиновников

В преддверии выборов правящие политики выходят с все более смелыми идеями.

Забавно, но министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Нацобъединение) не только поддерживает ликвидацию руководимого им министерства, но и сам вышел с такой инициативой! Чего не сделаешь, когда до выборов рукой подать!

"Национальное объединение (Нацобъединение) предлагает создать Министерство народного хозяйства, в которое были бы объединены министерство климата и энергетики, министерство умной администрации и регионального развития, а также министерство экономики. По мнению партии, концентрируя политику экономики, энергетики и регионального развития в одном министерстве, можно было бы быстрее и скоординированнее принимать решения.

В коалиции наблюдается единое понимание того, что существующая модель министерств подлежит оценке и функции министерств возможно организовать более эффективно. Нацобъединение призывает к созданию более компактного, ориентированного на результат госуправления... Это также станет четким сигналом для предпринимателей и общества о том, что госуправление способно измениться", - подчеркивает министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Нацобъединение). - На мой взгляд, реформа принесла бы много пользы. В рамках единого министерства был бы ускорен документооборот и улучшено взаимосогласование решений. Реформа обеспечила бы более тесную связь развития экономики с региональной политикой и более рациональной организацией природоохранной и экологической политики..."

Витенбергс в своем заявлении отметил, что возглавляемое им Министерство по вопросам климата и энергетики было создано для выполнения конкретных, ограниченных определенными сроками задач - для укрепления энергобезопасности Латвии, обеспечения отключения от энергоснабжения России и упорядочения регулирования развития возобновляемых энергоресурсов. "Эти задачи необходимо продолжать выполнять, но это не означает, что эти функции в долгосрочной перспективе нуждаются в отдельном министерстве. На наш взгляд, пришло время посмотреть на госуправление в целом. Энергетическая политика должна быть тесно связана с развитием экономики, конкурентоспособностью предпринимательства и региональным развитием. Если пересматриваются государственные траты, то сейчас самое время оценить и структуру министерств и сформировать более компактное, эффективное госуправление", - отметил Янис Витенбергс.

Нацобъединение планирует инициировать рассмотрение данного вопроса уже на ближайшем коалиционном заседании. Нацобъединение предлагает поручить Госканцелярии до 29 сентября подготовить наиболее оптимальный сценарий объединения функций министерств.

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#выборы #энергетика #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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