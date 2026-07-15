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В правительстве предлагают еще до выборов слить три министерства в одно 0 24

Политика
Дата публикации: 15.07.2026
LETA
Изображение к статье: люди с портфелями

Национальное объединение предлагает правящей коалиции еще до выборов в Сейм принять решение об объединении Министерства климата и энергетики (МКЭ), Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) и Министерства экономики в одно ведомство - Министерство народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

МКЭ было создано после выборов в 14-й Сейм, когда новое правительство сформировали "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение, а МУУРР и Минэкономики были созданы ранее. В настоящее время несколько представленных в правительстве партий высказали мнение, что МКЭ после выборов следует ликвидировать.

Нацобъединение считает, что, сконцентрировав политику в области экономики, энергетики и регионального развития в одном министерстве, можно быстрее и более скоординированно принимать решения.

Как заявил министр климата и энергетики Янис Витенбергс, в коалиции наблюдается единое понимание, что существующую модель министерств необходимо пересмотреть и функции министерств можно организовать эффективнее. Витенбергс считает, что создание Министерства народного хозяйства позволит эффективнее использовать ресурсы, устранить дублирование функций между различными министерствами и ускорить принятие решений.

Как отмечает Нацобъединение, реформа будет иметь много преимуществ - в едином министерстве ускорится документооборот, улучшится взаимное согласование решений, будет обеспечена более тесная связь экономического развития с региональной политикой и более рациональная политика в области окружающей среды. Также партия считает, что таким образом можно будет эффективнее управлять освоением средств из фондов Европейского союза и климатических фондов. В одном месте будет сконцентрирована политика в области энергетики и энергоэффективности, что позволит более рационально использовать ресурсы и ускорить реализацию проектов по энергоэффективности зданий.

Витенбергс отмечает, что возглавляемое им МКЭ было создано для выполнения конкретных, срочных задач, чтобы укрепить энергобезопасность Латвии, обеспечить отключение от российских энергосетей и упорядочить регулирование для развития возобновляемых энергоресурсов. Реализацию этих задач необходимо продолжать, однако это не означает, что для данных функций в долгосрочной перспективе необходимо отдельное министерство.

Нацобъединение считает, что изменения могла бы рассмотреть уже нынешняя правящая коалиция. Соответствующие поправки партия подала на рассмотрение на следующем заседании коалиционных партий.

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#Латвия #энергетика #коалиция #министерства #правительство #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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