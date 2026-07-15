Латвийская общественная организация «Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций Латвии» призвала упростить оформление латвийских паспортов для детей граждан Латвии, родившихся за рубежом. По мнению организации, многие семьи сталкиваются с лишними расходами и бюрократическими сложностями.

Сейчас для получения первого латвийского паспорта ребенку семьи, проживающие за границей, нередко должны лично посетить дипломатическое или консульское представительство Латвии. В отдельных случаях требуется и поездка в саму Латвию.

Особенно сложной такая процедура становится для семей, живущих далеко от консульств. По мнению организации, это означает дополнительные расходы на дорогу, проживание и потерю времени.

В качестве решения предлагается разрешить дистанционную подачу заявления, прежде всего для новорожденных. Поскольку у младенцев отпечатки пальцев не снимаются, часть процедуры, считают авторы инициативы, можно перевести в электронный формат.

Организация предлагает проверять личность ребенка, родителей, гражданство и факт рождения через государственные информационные системы, используя электронные документы, цифровые фотографии и другие безопасные способы идентификации. Личное присутствие должно требоваться только в случаях, когда возникают сомнения или необходима дополнительная проверка.

Фактически речь идет о том, чтобы сделать процедуру более удобной без снижения требований к безопасности. Подобный подход уже применяется в некоторых странах, включая Великобританию, где значительная часть оформления детских паспортов проходит дистанционно.

Общественная организация направила обращение премьер-министру с просьбой поручить Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, службам безопасности и представителям диаспоры подготовить изменения в законодательство и государственных информационных системах. Также предлагается установить конкретные сроки подготовки такого решения.

По данным организации, с 2020 по 2025 год за пределами Латвии родились 9953 гражданина Латвии. При этом реальное число может быть выше, поскольку часть родителей откладывает оформление гражданства детям из-за сложности существующей процедуры.

Председатель правления организации Инете Иелите подчеркнула, что латвийский паспорт — это не только документ, удостоверяющий личность, но и важная юридическая связь ребенка с государством. По ее мнению, государству следует сделать процесс оформления максимально доступным для семей, живущих за пределами страны.

Пока речь идет лишь о предложениях общественной организации. Решение о возможном изменении порядка оформления детских паспортов должны принять государственные учреждения.

Отметим, что именно эта организация ранее оказалась в центре внимания министра культуры Науриса Пунтулиса, который публично критиковал ее деятельность и инициировал проверки использования государственного финансирования.