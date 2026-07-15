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Правительству придется сократить собственный план: на часть обещаний не хватает денег 1 58

Политика
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Латвии
ФОТО: LETA

Новое правительство Латвии не смогло вовремя утвердить свой план действий. Причина — часть запланированных инициатив потребовала бы дополнительных расходов, которых в бюджете этого года нет.

План действий Кабинета министров должен превратить положения правительственной декларации в конкретные задачи с установленными сроками и ответственными ведомствами. По закону документ необходимо утвердить в течение трех месяцев после назначения правительства, однако сделать это в установленный срок не удалось, пишут общественные СМИ.

Подготовленный правительством Андриса Кулбергса документ включает 215 мероприятий, из которых 61 признано приоритетным. Более 200 задач должны быть выполнены до октября, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм.

Однако Министерство финансов пришло к выводу, что часть министерств включила в план инициативы, для реализации которых потребуются дополнительные средства и даже изменения в бюджете текущего года.

По словам министра финансов Мариса Кучинскиса, в нынешних условиях такие проекты не могут быть включены в план, поскольку срок полномочий правительства слишком короткий, а свободных средств в бюджете нет.

Фактически правительству предстоит выбрать, какие из собственных обещаний можно выполнить уже сейчас, а какие придется перенести на более поздний срок или вовсе исключить из плана.

Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Государственной канцелярии доработать документ, сопоставив намеченные задачи с реальными финансовыми возможностями и временем, оставшимся до выборов. Пока не сообщается, какие именно инициативы могут быть исключены или изменены.

При этом министры по-разному оценивают сложившуюся ситуацию. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс признал, что у плана должна быть финансовая основа, однако предложил продолжать работу и искать решения по мере реализации.

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери отметил, что каждое министерство стремилось включить в документ свои приоритеты, однако теперь их необходимо соотнести с реальными ресурсами и сроками.

Министр образования Илзе Индриксоне, в свою очередь, указала, что в план могли попасть задачи из текущей работы министерств, выполнение которых не было должным образом оценено с точки зрения сроков и бюджетных возможностей.

Ожидается, что уже на следующей неделе правительство вновь рассмотрит документ. До этого времени коалиции предстоит решить, какие из более чем двухсот запланированных мероприятий останутся в плане действий, а какие будут отложены, пересмотрены или исключены.

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#финансы #Латвия #бюджет #реформы #министры #правительство #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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