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«Сделка века или афера века?»: премьер Латвии усомнился в покупке LMT и Tet 2 885

Политика
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телекоммуникационные хаос и технологии
ФОТО: BB.LV/AI

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что по-прежнему не уверен в прозрачности сделки по выкупу долей компаний LMT и Tet. По его словам, после закрытого заседания правительства осталось слишком много вопросов, поэтому проект пока не готов к реализации.

Выступая в программе «900 секунд» на телеканале TV3, Кулбергс напомнил, что еще на прошлой неделе публично обратился к Министерству экономики и участникам переговоров с вопросом, станет ли эта сделка «сделкой века или аферой века».

По словам премьера, Министерство экономики и привлеченные консультанты должны убедительно доказать, что предложенная схема соответствует интересам государства, а все риски тщательно просчитаны.

Однако после состоявшегося закрытого заседания Кабинета министров такой уверенности у него не появилось.

«Подробностей раскрыть не могу, но вывод один: сделка не готова к реализации», — заявил Кулбергс.

В среду утром премьер вновь подчеркнул, что ожидает от Министерства экономики простого и понятного объяснения того, как должна работать предлагаемая структура сделки и почему она выглядит именно так.

По словам Кулбергса, государству нужен стратегический инвестор, который смог бы объединить потенциал обеих компаний и обеспечить их дальнейшее развитие. При этом он дал понять, что не поддерживает вариант, при котором государство вновь станет стопроцентным владельцем предприятия.

Фактически премьер поставил под сомнение не саму необходимость сделки, а механизм ее реализации. Он считает, что структура должна быть максимально прозрачной и понятной, а участие государства — оправданным и ограниченным.

«Мне непонятно, почему структура сделки настолько сложная и почему нельзя было прийти к тому же результату более простым способом. Я не хочу, чтобы государство в очередной раз чрезмерно вмешивалось в экономику и бизнес», — заявил глава правительства.

Между тем министр экономики Виктор Валайнис ранее сообщил, что переговоры о возможном выкупе долей LMT и Tet у шведской телекоммуникационной компании Telia продолжаются. По его словам, сейчас углубленные консультации ведутся с 23 потенциальными инвесторами.

Таким образом, окончательное решение по одной из крупнейших сделок в латвийском телекоммуникационном секторе пока не принято. Правительство ожидает дополнительных разъяснений, после чего вопрос вновь будет рассмотрен.

Как уже сообщал bb.lv, «vирная» жизнь в правительстве Кулбергса, возможно, закончилась.

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#LMT #Латвия #сделка #телекоммуникации #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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